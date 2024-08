Un hombre de Nueva York murió durante un viaje a Colombia; su madre tardó cinco meses en enterarse qué ocurrió

“¿Cómo es posible? No lo sabía. Nadie me lo dijo, ¿por qué no me lo dijeron?”, preguntó. Pidió colgar el teléfono para recomponerse y avisar a sus familiares.

Watson le dijo a CNN a fines de julio que no recibió ningún informe de autopsia o toxicología. “No sé qué pasó allí. No puedo obtener respuestas. Sigo tratando de obtener información, pero nadie me escucha”, dijo. “Se realizó una autopsia, pero no he recibido ningún resultado sobre la causa de la muerte”.

Cuando no respondió a sus llamadas durante los dos días siguientes, ella supo que algo no estaba bien; no era propio de él no devolverle las llamadas. Se puso en contacto con la embajada de Estados Unidos en Bogotá y les imploró que lo contactaran en la dirección que le había dado, dijo.

“No pasa un día sin que me derrumbe. No pasa un día sin que desee haber tomado un vuelo para ir a verlo”, le dijo a CNN en julio, mientras se secaba las lágrimas con manos temblorosas. “No duermo muy bien por la noche. Apenas como. Mi vida entera es diferente. Y nadie me cuenta cómo murió mi hijo”.

