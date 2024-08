Aerolíneas advierten faltante de combustible en Colombia y habría vuelos cancelados, pero el Gobierno niega que haya desabastecimiento

La situación se habría generado por fallas técnicas en la refinería de Cartagena, Reficar, el 16 de agosto. El presidente de Colombia sostuvo este lunes en su cuenta en X que no hay desabastecimiento de combustible para aviones. “El insuceso de Reficar fue superado hace semanas sin problemas. La oferta de combustibles es plena. No hay razón para desabastecimiento”, publicó Petro en X. Además, afirmó que pedirá “a las superintendencias que investiguen porque no llega el combustible a algunos aeropuertos”.

Sobre los reportes de cancelaciones o suspensión, la ministra de Transporte aseguró en conferencia de prensa que hasta este domingo no se registraron cancelaciones asociadas a falta de combustible y dijo que algunas aerolíneas han tomado la decisión preventiva de no vender vuelos para mantener flexibilidad en los vuelos. “Si bien no hay como tal una cancelación de vuelos, si tener algunos espacios para poder hacer algunas reacomodaciones en el caso de que se tengan que tomar algunas decisiones. Es más una decisión preventiva que toman algunas aerolíneas”, sostuvo la ministra.

