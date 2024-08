Otra gran sorpresa sacude el US Open

“Gasté mucha energía ganando el oro, y llegué a Nueva York sin sentirme fresco mental y físicamente”, dijo Djokovic. “Pero, como es el US Open, lo intenté y di lo mejor de mí. No tengo ningún problema físico. Solo me sentí sin gasolina”.

“Por mi parte, sinceramente, tal y como me he sentido y tal y como he jugado desde el principio de este torneo, la tercera ronda es un éxito”, dijo Djokovic. “He jugado uno de los peores tenis que he jugado nunca, sinceramente. El servicio, de lejos, el peor de todos”.

(CNN) — Una noche después de que el No. 3 Carlos Alcaraz fuera sorprendido por el no sembrado Botic van de Zandschulp en sets corridos, el No. 2 Novak Djokovic ha sido eliminado por el No. 28 australiano Alexei Popyrin en la tercera ronda en el Estadio Arthur Ashe.

