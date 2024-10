Por qué hay una huelga en los puertos en EE.UU., qué piden los trabajadores y cómo puede afectar

USMX se ha quejado de que el sindicato no está negociando de buena fe, diciendo que las partes no se reúnen en persona desde junio. USMX dijo el lunes que había aumentado su oferta a aumentos salariales de más del 50% durante el contrato propuesto de seis años, pero una persona familiarizada con las negociaciones dijo que esa oferta había sido rechazada por el sindicato. La ILA no está discutiendo públicamente sus demandas, pero al entrar en el fin de semana se informó que estaba pidiendo aumentos salariales anuales que resultarían en aumentos totales del 77% durante la vida del contrato, con el salario máximo subiendo de US$ 39 por hora a US$ 69.

