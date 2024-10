Cómo será el impacto del huracán Milton en Tampa, Sarasota, Orlando y más

Duración de la tormenta: desde el miércoles a las 4 p.m. hasta el jueves a las 3 p.m. Viento máximo: 40-56 km/h con ráfagas de hasta 88 km/h, a partir del miércoles a las 11 p.m. y hasta el jueves a las 7 a.m. Lluvia: 5-10 cm Lluvia máxima: del miércoles a las 10 a.m. hasta el jueves a las 2 a.m. Marejada ciclónica: de 2,5 a 3,6 metros sobre el suelo en áreas propensas a inundaciones, alcanzando su máximo del jueves a las 12 a.m. hasta las 6 a.m del mismo día.

Duración de la tormenta: desde el miércoles a las 9 p.m. hasta el jueves a las 6 p.m. Viento máximo: 112-144 km/h con ráfagas de hasta 160 km/h, desde el jueves a las 8 a.m. hasta la 1 p.m del mismo día. Lluvia: 25-38 cm Lluvia máxima: del miércoles a las 7 a.m. al jueves a las 11 a.m.

Duración de la tormenta: desde el miércoles a las 3 p.m. hasta el jueves a las 3 p.m. Viento máximo: 145-177 km/h con ráfagas de hasta 225 km/h, desde el miércoles a las 10 p.m. hasta el jueves a las 5 a.m. Lluvia: 15-20 cm Lluvia máxima: del miércoles a las 2 p.m. al jueves a las 8 a.m. Marejada ciclónica: de 3 a 4,5 metros sobre el suelo en áreas propensas a inundaciones, alcanzando su máximo el miércoles desde las 10 p.m. y hasta el jueves a las 6 a.m.

Duración de la tormenta: desde el miércoles a las 4 p.m. hasta el jueves a las 3 p.m. Viento máximo: 128-160 km/h con ráfagas de hasta 185 km/h, jueves de 12 a.m. a 6 a.m. Lluvia: 25-38 cm Lluvia máxima: desde el miércoles a las 2 p.m. hasta el jueves a las 8 a.m. Marejada ciclónica: de 2,5 a 3,6 metros sobre el suelo en áreas propensas a inundaciones, alcanzando su máximo del miércoles a las 10 p.m. al jueves a las 6 a.m.

KVIA ABC 7 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.