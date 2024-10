Tu empleador podría empezar a cubrir los medicamentos para la pérdida de peso

La prima anual promedio para la cobertura individual fue de casi US$ 9.000 este año, un aumento del 6% respecto al año anterior. Los empleados pagaron alrededor de US$ 1.370, mientras que sus empleadores cubrieron casi US$ 7.600.

A principios de este año, Eileen Pabon, quien gestiona beneficios y bienestar para DSV Air & Sea US, se sorprendió al descubrir que los costos de medicamentos recetados de la empresa habían aumentado en US$ 400.000 en varios meses. Se enteró de que varios empleados que no tenían diabetes habían comenzado a tomar medicamentos GLP-1. DSV, una empresa de transporte global con sede en Nueva Jersey, no había puesto restricciones en su cobertura.

KVIA ABC 7 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.