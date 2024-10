A más de 160 km de donde tocó tierra Milton, floridenses enfrentaron 3 tornados en media hora

Los funcionarios dicen que algunas de las áreas más afectadas incluyen Spanish Lakes Country Club Village, una comunidad de retiro, Portofino Shores, Holiday Pines, Lakewood Park, South Florida Logistics Center 95 y Sunnier Palms Park and Campground. “Sus casas enteras con ellos dentro fueron levantadas, movidas, destruidas”, dijo el sheriff del condado de St. Lucie, Keith Pearson. “Quiero decir, todo en el camino del huracán o de este tornado ha desaparecido”, incluyendo la instalación del sheriff de casi 930 metros cuadrados de hierro rojo. La Oficina del Sheriff del condado de St. Lucie resultó dañada en Fort Pierce mientras el huracán Milton cruzaba hacia Florida. Partes del edificio colapsaron sobre una camioneta de patrulla del departamento. (Crédito: Eric Hasert/TCPALM/USA Today Network/Imagn Images) En todo el estado, han habido 38 informes de tornados, con más de 125 advertencias de tornados emitidas por el NWS, dijo la agencia este jueves por la mañana, el mayor número de advertencias de tornados en un solo día para el estado de Florida, superando el récord anterior de 69 establecido en 2017, durante el huracán Irma. “No había manera de que pudiéramos predecir este tipo de actividad porque esto simplemente no tiene precedentes”, dijo la alcaldesa de Port St. Lucie, Shannon Martin, a Jim Acosta de CNN este jueves por la mañana. “Sé que nunca había visto algo así antes en casi 20 años que he estado aquí”. Milton ha dejado al menos ocho muertos tras su paso por Florida Ahora, partes de St. Lucie, que recientemente estuvo en la lista del Censo de EE.UU. de las ciudades de más rápido crecimiento, están viendo daños estructurales significativos, incluidas líneas eléctricas caídas, ya que los vientos peligrosos arrancaron árboles, volcaron autos y redujeron casas a montones de escombros. Julene Martin-Morganelli, presidenta de la junta directiva de Sunnier Palms Park and Campgrounds, estaba en su casa cuando un tornado golpeó el área, dijo a CNN este jueves. Muchos de la comunidad se estaban refugiando en el baño de hombres del club cuando Martin-Morganelli corrió a su casa para recoger un paquete de agua, su perro, comida para perros y algunos medicamentos para otros. Sin embargo, mientras reunía todo, una ráfaga de viento a través de su puerta corrediza abierta la hizo detenerse. “La casa comenzó a vibrar, y me agaché”, dijo. Algunos residentes ancianos que quedaron atrapados tras la tormenta fueron rescatados, dijo Martin-Morganelli, señalando que no parece que nadie haya perdido la vida o sufrido lesiones graves. “Sabíamos que iba a devorar todo lo que encontrara” Preocupada por sus clientes de Spanish Lakes, en su mayoría ancianos, Laura Gabriel, gerente de Prestige Storage en St. Lucie, dijo a CNN que quiere asegurarse de estar presente para que sus clientes puedan acceder a sus unidades de almacenamiento, donde muchos guardan los suministros que necesitan. “Amo a mi gente aquí, y me duele el corazón que toda su comunidad haya sido devastada”, dijo luchando contra las lágrimas. “Es aterrador, es muy, muy aterrador”. Ahora que el huracán pasó, Gabriel se enfoca en verificar cómo están todos en las áreas circundantes, dijo. “Sabíamos que (Milton) iba a devorar todo lo que encontrara”, dijo. “Y solo estábamos rezando”.

