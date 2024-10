Los adultos mayores en EE.UU. recibirán solo un pequeño aumento en los beneficios de la Seguridad Social en 2025

“Ahora simplemente no hay margen de maniobra”, dijo Richards, de 76 años, una profesora de diseño jubilada que vive en The Villages, Florida. “Un día me desperté y dije: ‘No me queda dinero’”.

Además, los adultos mayores normalmente no reciben el ajuste completo. Las primas de la Parte B de Medicare, que se deducen automáticamente de los beneficios mensuales del Seguro Social, pueden erosionar el impulso anual. Para 2025, se espera que la prima mensual estándar sea de US$ 185, un aumento de más de US$ 10 con respecto a este año, según el último informe de los fideicomisarios de Medicare.

