Nicaragua rompe relaciones diplomáticas con Israel por su guerra en Gaza

Murillo dijo que el “repudio” de su gobierno no es contra el pueblo de Israel sino contra su gobierno. El 23 de enero, el gobierno de Ortega y Murillo solicitó a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) ser parte de la demanda por genocidio que Sudáfrica presentó contra Israel en diciembre. Israel ha rechazado el proceso, argumentando que la guerra contra Hamas en Gaza es en defensa propia, que no combate a los palestinos, y que los líderes del gobierno no han exhibido intenciones de cometer un genocidio.

KVIA ABC 7 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.