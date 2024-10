Enrique Márquez cuestiona el rechazo del Tribunal Supremo a un pedido de revisión de sentencia que dio ganador a Maduro

“Lo más extraño de todo, lo más ilógico es que no evalúa la constitucionalidad, pero ratifica la sentencia de la Sala Electoral (…) No solo no evalúa la constitucionalidad de la sentencia, sino que se atreve a ratificarla, por lo que también ratifica los vicios de la sentencia número 31 de la Sala Electoral. En este caso rechaza el recurso que nosotros introdujimos y, fíjense la carencia de lógica, lo rechaza y no explica por qué. Podríamos pensar entonces que sería algo así que lo rechazo porque me da la gana”, dijo Márquez en rueda de prensa.

KVIA ABC 7 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.