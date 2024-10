CNN verifica: desmintiendo las mentiras dichas por Trump en octubre sobre inmigración

Aaron Reichlin-Melnick, investigador principal del American Immigration Council, dijo a CNN en un mensaje este verano: “En resumen, no, no hay 320.000 niños desaparecidos. 32.000 niños no se presentaron en la corte. Eso no significa que estén desaparecidos, significa que no se presentaron en la corte (ya sea porque su patrocinador no los llevó o son adolescentes que no querían presentarse). Los 291.000 casos restantes mencionados por la OIG son casos donde ICE no ha presentado la documentación para iniciar sus casos en la corte de inmigración”.

Parecía estar refiriéndose a un informe de agosto de la Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional, que decía que más de 32.000 niños migrantes no acompañados no se presentaron según lo programado para audiencias en la corte de inmigración después de ser liberados o transferidos fuera de custodia entre los años fiscales 2019 y 2023, un período que, notablemente, incluye dos años y cuatro meses bajo la administración Trump. El informe también decía que 291.000 niños migrantes no acompañados durante este período no recibieron avisos para presentarse en la corte.

México no pagó por el muro fronterizo, que fue financiado únicamente con miles de millones de dólares en fondos del gobierno de EE.UU.; la administración Trump dirigió aproximadamente US$ 16 mil millones hacia el proyecto (aunque no todo se gastó). Si bien México desplegó personal de seguridad por miles encargados de bloquear el paso a los migrantes que se dirigían a EE.UU., eso simplemente no significa que esté pagando por el muro.

Un proyecto de ley de inmigración de Biden y la ciudadanía: Trump denunció un proyecto de ley de inmigración no especificado de la administración Biden, afirmando falsamente que “habría permitido que millones de personas se convirtieran en ciudadanos de inmediato”. El proyecto de ley que Biden propuso al Congreso al comienzo de su administración en 2021 habría ofrecido un camino hacia la ciudadanía para millones de inmigrantes indocumentados, pero a lo largo de ocho años. Y el proyecto de ley bipartidista de la frontera de 2024 que Trump ayudó a bloquear ofrecía un camino hacia la ciudadanía para decenas de miles de inmigrantes de Afganistán que llegaron a EE.UU. con estatus temporal tras la retirada de EE.UU. en 2021, pero eso no es “millones” y, nuevamente, no los habría convertido en ciudadanos de inmediato.

Personas en la lista de no detenidos de Inmigración y Control de Aduanas: Trump repitió su afirmación falsa de que “bajo Kamala Harris, 13.099 asesinos convictos extranjeros ilegales están libres en Estados Unidos”. El Departamento de Seguridad Nacional ha dejado claro que esta cifra incluye a personas que actualmente están encarceladas en prisiones y cárceles federales, estatales y locales; están en la lista de “no detenidos” de Inmigración y Control de Aduanas porque no están bajo la custodia de las autoridades de inmigración en particular.

Enfoque de Harris hacia la frontera: Trump afirmó falsamente sobre Harris: “Ella estaba diciendo el otro día, ‘Sí, oh sí, queremos tener una frontera’. La primera vez que lo dice. Casi vomitó cuando lo dijo”. Esto es un disparate; Harris nunca ha dicho que EE.UU. no debería tener una frontera, y ni siquiera es cierto que “el otro día” fue la primera vez que dijo que EE.UU. debería tener una frontera segura. Por ejemplo, en una aparición televisiva durante su postulación para presidenta en 2019 dijo: “Tenemos que tener una frontera segura. Pero estoy a favor de decir que no vamos a tratar a las personas que son indocumentadas y cruzan la frontera como criminales”.

Visitas de Harris a la frontera: Trump, hablando sobre Harris y la frontera, repitió su afirmación falsa de que “ella nunca fue”. Harris sí fue a la frontera como vicepresidenta, en Texas a mediados de 2021 y luego nuevamente en Arizona el mes pasado; muchos republicanos habían criticado a Harris antes de la visita de 2021 por no haber ido, y algunos más tarde argumentaron que no fue con la suficiente frecuencia, pero la afirmación de que “nunca” fue no ha sido cierta durante más de tres años.

