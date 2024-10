¿Pueden los Yankees recuperarse de la derrota contra los Dodgers de Los Ángeles en el Juego 2 de la Serie Mundial?

“Si no estuviera lo suficientemente listo y no me sintiera lo suficientemente sano, no lo habría hecho. Y no me lo habrían permitido”, dijo Cortés después del juego, según MLB.com. “Así que creo que estamos en un buen lugar. Tendré otra oportunidad. Tenemos que ganar cuatro juegos en esta Serie. Estaba justo al alcance de nuestras manos, pero vamos a volver mañana con fuerza”.

KVIA ABC 7 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.