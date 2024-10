La nueva estatua de Dwyane Wade generó polémica; estas son otras seis estatuas deportivas que se volvieron virales

“El bronce no le hizo justicia y no tuve ninguna participación en verter (el molde) en bronce porque el bronce solo se puede verter en lugares específicos en Egipto y los escultores no pueden hacerlo por sí solos”, dijo al medio estatal egipcio Al-Ahram en línea.

“Simplemente no funciona”, dijo. “Esos grandes trozos de material que salen del hombro de Walter parecen madera a la deriva. Pero no me gusta ninguna parte de la estatua. Realmente me opongo a ella. Es ridícula, ni siquiera se le acerca. Se ve extraño. Su punto de entrega está mal. Sus piernas están demasiado rígidas. La ‘W’ en su uniforme es demasiado grande. Y la inscripción está en la parte posterior (de la base). Ni siquiera mira hacia la plaza”.

