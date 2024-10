El verdadero peso del voto hispano: así se mueve el electorado latino en el ajedrez electoral de EE.UU.

“Lo único que quiero es esto, solo quiero encontrar 11.780 votos, que es uno más de los que tengo, porque ganamos el estado”. El entonces presidente de EE.UU. perdió ese estado por 11.779 votos y presionaba a los funcionarios para que hicieran aparecer los votos que le faltaban para revertir el resultado, pero no pudo. Al final, no solo perdió Georgia, si no la elección nacional frente al actual presidente Joe Biden, aunque casi cuatro años después aún no lo reconozca. Ese momento demuestra lo complejo de sistema electoral estadounidense y cómo, para ganar, las campañas intentan asegurar cierto tipo de elector en cada estado, como en una partida de ajedrez. Ahí cobra relevancia el voto hispano, que para 2024 representará casi el 15% del electorado estadounidense, con más de 36 millones de personas elegibles para votar, según el Centro de Investigaciones Pew.

