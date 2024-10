La cadena de periódicos más grande de Estados Unidos no respaldará a ningún candidato en la carrera presidencial de 2024

“Si se tratara de una elección entre dos candidatos capaces de los principales partidos que tuvieran ideas opuestas, no elegiríamos bando. Cada votante tiene preocupaciones diferentes”, dijo Mastio en una publicación en X, citando el artículo de opinión de 2016. “Pero esta no es una elección normal, y estos no son tiempos normales. Este año, el carácter, la competencia y la credibilidad están en juego. Dada la negativa de Trump a garantizar una transferencia pacífica del poder si pierde, también lo está el futuro de la democracia estadounidense”.

Los periódicos no son los únicos que se niegan a publicar el respaldo presidencial para las elecciones de 2024. La semana pasada, Los Angeles Times anunció que no publicaría un respaldo planeado a Kamala Harris, una medida que fue imitada por The Washington Post el viernes. Los anuncios tanto del Times como del Post fueron seguidos por una ola de renuncias del personal y miles de lectores que cancelaron sus suscripciones.

La decisión de Gannett Media de no respaldar a nadie fue tomada el año pasado por la directora de contenido, Kristin Roberts, según dijo una persona familiarizada con el asunto. Roberts determinó que Gannett Media, que está compuesta por USA Today y USA Today Network, no buscaría respaldos a nivel nacional, una decisión de la que se informó a las salas de redacción de Gannett Media, pero que la empresa decidió no compartir en un comunicado en ese momento, dijo la persona a CNN.

