ANÁLISIS | Lula da Silva, el inesperado obstáculo de Maduro

Con las críticas de Amorim al proceso venezolano y el no reconocimiento de la proclamada victoria de Maduro, queda la posibilidad de que Brasil no reconozca a Maduro como mandatario a partir de enero, cuando está previsto que inicie su tercer gobierno. Schenoni indicó: “A medida que pase el tiempo y no se muestren las actas electorales, Brasil está en una situación en la que no puede ofrecer reconocimiento porque ya impuso ese tipo de objeciones. A medida que pase el tiempo, va a ir aumentando la presión para definirse en ese sentido”.

Amorim, quien fue enviado de Brasilia para tratar de mediar en la crisis política venezolana, también subrayó que no respalda el ingreso de Caracas a los BRICS y remarcó que “el principio de la transparencia no fue respetado” en los comicios de julio en Venezuela, en referencia a las actas que no fueron publicadas, por lo que existe “malestar” y no puede reconocer la proclamada victoria de Maduro, aunque aclaró que tampoco le atribuye la victoria al opositor Edmundo González.

El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, llegó incluso a poner en duda el accidente doméstico que sufrió Lula y que le impidió viajar a la cumbre en Kazán, Rusia. Según dijo Saab, sin presentar pruebas y aludiendo a fuentes directas, el mandatario “manipuló un presunto accidente para usarlo así de coartada con el fin de no asistir” a la reunión. “Tal versión no fue otra cosa que un engaño para perpetrar el veto contra Venezuela”, insistió. El Gobierno de Lula, quien fue visto con una cicatriz en la cabeza, no se refirió a la declaración del fiscal venezolano.

