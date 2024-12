ANÁLISIS | Cómo una nación estrechamente dividida podría frustrar las vastas ambiciones de Trump

El DOGE no es realmente un departamento gubernamental y puede parecerse más a las comisiones cuasi oficiales que a menudo se han utilizado para hacer recomendaciones sobre eficiencias y recortes al gigante federal. Pero Trump no puede hacer recortes por su cuenta, al menos constitucionalmente. El Congreso todavía establece los niveles de gasto, y el documento presupuestario anual de la Casa Blanca, que se recibe con gran fanfarria cada año, en realidad no es mucho más que un mensaje político.

