“Nadie debería tener que luchar contra el cáncer y el seguro al mismo tiempo”

Isaac Rosenbloom, de 43 años, no sabe si tiene cáncer porque su aseguradora no quiere aprobar una resonancia magnética para los nódulos que tiene en los pulmones, que se detectaron en una radiografía cuando el residente de Pueblo, Colorado, se sometió a una apendicectomía. Tiene pensado apelar, pero no tiene esperanzas de que se revierta la decisión.

KVIA ABC 7 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.