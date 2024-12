“Como viajar a la luna”: el cruce oceánico más aterrador del mundo

Lonsdale dice que es importante no luchar si te sientes mal: “Simplemente vete a la cama”. Pero igualmente, dice, no lo esperes: “Puede estar tranquilo. Puede que no te sientas mal”.

Jamie Lafferty, fotógrafo que dirige excursiones en cruceros antárticos, dice que de sus 30 y pico travesías, “he tenido una en la que parecía que me iba a caer de la cama y fue la segunda vez, allá por 2010, cuando había muchas más conjeturas”. Cruzar el paso de Drake es mucho, mucho más benigno de lo que solía ser gracias a la precisión de los modernos modelos de previsión y a los estabilizadores de los cruceros más modernos. Esto no significa que no haya problemas, pero es mucho menos caótico e imprevisible que antes”.

