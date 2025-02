Polémica por la criptomoneda recomendada por Javier Milei: el análisis del especialista Kreimer

Respecto a la criptomoneda mencionada por Milei, el especialista señaló que no se trata de un meme coin, es decir, una moneda sin valor real que se compra por moda. Sin embargo, advirtió que muchos inversores no analizaron el proyecto en profundidad. “No hicieron los análisis de riesgo que harían con cualquier inversión tradicional. No miraron el equipo detrás, ni el White Paper, ni los antecedentes. Solo reaccionaron al tuit del presidente y entraron rápido por miedo a quedarse afuera” , explicó.

