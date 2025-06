Francisco Paoltroni: “El gobierno tiene los enemigos equivocados”

Sobre el acto por el 25 de Mayo, en el que Milei no saludó a su vicepresidenta, Paoltroni expresó: “Es una barbaridad y no ayuda. No genera confianza. No dijo ni una palabra de Gildo Insfrán y los que acompañamos somos insultados, castigados. A Milei no le debo nada”.

