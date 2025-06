El CEO de DeepMind, de Google, tiene dos preocupaciones en cuanto a la IA. Perder empleos no es una de ellas

Los hackers han utilizado IA para generar mensajes de voz haciéndose pasar por funcionarios del Gobierno estadounidense, según declaró el FBI en un aviso público publicado en mayo. Un informe encargado por el Departamento de Estado de EE. UU. el año pasado concluyó que la IA podría representar riesgos “catastróficos” para la seguridad nacional, según informó CNN . La IA también ha facilitado la creación de pornografía deepfake, aunque la Ley de Retiradas de Contenidos (“Take It Down ”) , promulgada por el presidente Donald Trump el mes pasado, busca frenar la proliferación de estas “deepfakes” al ilegalizar el intercambio de imágenes explícitas no consensuadas en línea.

