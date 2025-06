¿Quiénes son los inmigrantes a los que ahora ICE está deteniendo en los tribunales?

Más tarde, ICE llegó a la conclusión de que no se había presentado en 2024 y lo marcó para su expulsión. Girod dijo que parece que la agencia nunca registró la fecha reprogramada, debido a que solo se anotó a mano y no se introdujo en su sistema. Cuando lo detuvieron, ya no tenía el papel para demostrar lo que le habían dicho.

“En el pasado, ICE estaba dispuesto a permitir que las personas salieran bajo fianza o bajo palabra (…) Sin embargo, hoy en día vemos que eso ya es casi que imposible. Por un lado, ICE ya no da ‘parole’, ya no da una salida bajo palabra y tampoco están dando fianzas. Lo vimos hasta el final del Gobierno de Biden, que sí estaba dando algunas fianzas, ahora eso ya no es siquiera una posibilidad”, explicó Urán Bidegain en el programa Directo USA, de CNN en Español.

La abogada de inmigración Vanessa Manzi relató a CNN que evitó que su cliente, un mexicano de 21 años que ingresó legalmente a EE.UU. a través de la app CBP One en septiembre de 2023, fuera arrestado por ICE durante una audiencia de inmigración en la corte de Santa Ana, en California. El joven, originario de Michoacán, había recibido una llamada del servicio de inmigración indicándole, de forma inusual, que debía asistir personalmente a la audiencia y que esta se había adelantado de horario. Sin embargo, al revisar el sistema oficial de audiencias para abogados, Manzi comprobó que la hora no había cambiado y le instruyó no presentarse, ya que ella podía representarlo legalmente.

“Me están diciendo que vaya”, le dijo un inmigrante mexicano a su representante legal sobre una audiencia de inmigración adelantada. “No tienes que ir, no te presentes, me voy a presentar yo por ti”, le explicó la abogada Vanessa Manzi. Esa sencilla indicación bien pudo la razón por la que el joven, solicitante de asilo, no haya sido detenido por Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y siga aún en Estados Unidos en proceso de resolver su estatus. En medio de la campaña contra la inmigración ilegal del Gobierno de Donald Trump, ahora ya no solo son redadas o detenciones en paradas de tránsito , sino que la ofensiva que busca expulsar a inmigrantes sin ciudadanía ahora se enfoca en tribunales de todo el país.

