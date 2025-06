“Siempre sentí que no tenía suficiente”: por qué esta mujer estadounidense se mudó de California a México hace 20 años

Publicó su primer libro, “Why We Left: An Anthology of American Women Expats”, en 2019 y actualmente está trabajando en una serie sobre estadounidenses que viven en otros países.

“Cuando voy a Walmart, no me preocupo de que alguien me dispare. No me preocupo cuando voy a un festival callejero de que alguien vaya a atropellar a la gente con un coche.

“¿Me preocupa la violencia aleatoria? No, simplemente no sucede aquí”, dice, y agrega que siente que los problemas en las “ciudades fronterizas no son indicativos del resto del gigantesco país que es México”.

“No todo fue fácil”, admite, señalando que conectarse a Wi-Fi en casa no era tan sencillo como lo es ahora, y su teléfono celular inicialmente no funcionaba en México, por lo que no pudo comunicarse con su familia regularmente durante un tiempo.

“Incluso si me deprimía o me ponía triste, extrañaba a mis hijos y no podía llamar a nadie”, dice.

