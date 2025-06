“Se recortan pensiones por discapacidad o se congelan jubilaciones, pero hay exenciones impositivas y beneficios fiscales”

Finalmente, llamó a un “debate serio sobre el modelo de distribución del ajuste. No siempre pueden pagar los mismos. Si un gerente cobra 10 millones en dividendos y no paga impuestos, hay un problema de prioridades. La motosierra no puede caer solo sobre los más vulnerables” .

