Premios Grammy 2026: lista de ganadores de las principales categorías

Es la noche más importante de la música y estamos esperando para ver quién se llevará a casa esos gramófonos dorados.

Al comenzar la noche, Kendrick Lamar lidera con nueve nominaciones, incluyendo álbum del año por su “GNX”.

Lady Gaga, Bad Bunny y Sabrina Carpenter le siguen de cerca con nominaciones para álbum, grabación y canción del año.

Bad Bunny hizo historia al convertirse en el primer artista de habla hispana en obtener simultáneamente nominaciones en las codiciadas categorías de mejor álbum, grabación y canción en el mismo año con “Debí Tirar Más Fotos”.

Los Grammy, presentados una vez más por Trevor Noah, contarán con presentaciones de Gaga y Carpenter, así como de Justin Bieber y los ocho nominados a mejor artista nuevo: Addison Rae, Alex Warren, KATSEYE, Leon Thomas, Lola Young, Olivia Dean, SOMBR y The Marías.

A continuación, una lista de los nominados, con los ganadores indicados en negrita a medida que se anuncian durante la transmisión:

“DeBÍ TiRAR MáS FOToS,” Bad Bunny

“SWAG,” Justin Bieber

“Man’s Best Friend,” Sabrina Carpenter

“Let God Sort Em Out,” Clipse, Pusha T and Malice

“Mayhem,” Lady Gaga

“GNX,” Kendrick Lamar

“MUTT,” Leon Thomas

“CHROMAKOPIA,” Tyler, the Creator

“Abracadabra,” Lady Gaga

“Anxiety,” Doechii

“DtMF,” Bad Bunny

“Golden,” KPop Demon Hunters

“luther,” Kendrick Lamar w/ SZA

“Manchild,” Sabrina Carpenter

“WILDFLOWER,” Billie Eilish

“DtMF,” Bad Bunny

“Manchild,” Sabrina Carpenter

“Anxiety,” Doechii

“WILDFLOWER,” Billie Eilish

“Abracadabra,” Lady Gaga

“luther,” Kendrick Lamar w/ SZA

“The Subway,” Chappell Roan

“APT.” Rosé and Bruno Mars

Olivia Dean

Katseye

The Marias

Addison Rae

sombr

Leon Thomas

Alex Warren

Lola Young

“Daises,” Justin Bieber

“Manchild,” Sabrina Carpenter

“Disease,” Lady Gaga

“The Subway,” Chappell Roan

“Messy,” Lola Young

“Defying Gravity,” Cynthia Erivo and Ariana Grande

“Golden,” HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, REI AMI

“Gabriela,” Katseye

“APT.” Rosé and Bruno Mars

“30 for 30,” SZA w/ Kendrick Lamar

“Genes Rebeldes”, Aterciopelados

“ASTROPICAL”, Bomba Estéreo, Rawayana

“Papota”, CA7RIEL & Paco Amoroso – GANADOR

“ALGORHYTHM”, Los Wizzards

“Novela”, Fito Páez

“Mala mía”, Fuerza Regida, Grupo Frontera

“Y lo que viene”, Grupo Frontera

“Sin rodeos”, Paola Jara

“Palabra de to’s seca”, Carín León – GANADOR

“Bobby Pulido & Friends Una Tuya Y Una Mía – Por La Puerta Grande – En Vivo”, Bobby Pulido

“EoO”, Bad Bunny – GANADOR

“Cantando en el Camino”, Ciro Hurtado

“Jerusalema”, Angélique Kidjo

“Inmigrante Y Que”, Yeisy Rojas

“Shrini’s Dream – Live”, Shakti

“Daybreak”, Anoushka Shankar con Alam Khan & Sarathy Korwar

“Fotografías”, Rubén Blades, Roberto Delgado & Orquesta

“Raíces”, Gloria Estefan – GANADORA

“Clásicos 1.0”, Grupo Niche

“Bingo”, Alain Pérez

“Debut y Segunda Tanda, Vol. 2”, Gilberto Santa Rosa

“Let God Sort Em Out,” Clipse, Pusha T and Malice

“Glorious,” GloRilla

“God Does Like Ugly,” JID

“GNX,” Kendrick Lamar

“Chromakopia,” Tyler, The Creator

“Outside,” Cardi B

“Chains & Whips,” Clipse, Pusha T & Malice f/ Kendrick Lamar & Pharrell Williams

“Anxiety,” Doechii

“tv off,” Kenrick Lamar f/Lefty Gunplay

“Darling, I,” Tyler, the Creator f/ Teezo Touchdown

“Dollar A Day,” Charley Crockett

“American Romance,” Lukas Nelson

“Oh What A Beautiful World,” Willie Nelson

“Hard Headed Woman,” Margo Price

“Ain’t In It For My Health,” Zach Top

“Patterns,” Kelsea Ballerini

“Snipe Hunter,” Tyler Childers

“Evangeline Vs. The Machine,” Eric Church

“Beautifully Broken,” Jelly Roll

“Postcards From Texas,” Miranda Lambert

“Nose on the Grindstone,” Tyler Childers

“Good News,” Shaboozey

“Bad As I Used to Be,” Chris Stapleton

“I Never Lie,” Zach Top

“Somewhere Over Laredo,” Lainey Wilson

“private music,” Deftones

“I Quit,” HAIM

“From Zero,” Linkin Park

“NEVER ENOUGH,” Turnstile

“Idols,” YUNGBLUD

“U Should Not Be Doing That,” Amyl and The Sniffers

“The Emptiness Machine,” Linkin Park

“NEVER ENOUGH,” Turnstile

“Mirtazapine,” Hayley Williams

“Changes (Live From Villa Park) Back To The Beginning,” YUNGBLUD f/ Nuno Bettencourt, Frank Bello, Adam Wakeman, II

“BELOVED,” GIVĒON

“Why Not More?” Coco Jones

“The Crown,” Ledisi

“Escape Room,” Teyana Taylor

“MUTT,” Leon Thomas

“YUKON,” Justin Bieber

“It Depends,” Chris Brown f/ Bryson Tiller

“Folded,” Kehlani

“MUTT (Live From NPR’s Tiny Desk),” Leon Thomas

“Heart Of A Woman,” Summer Walker

