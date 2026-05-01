Decenas de miles podrían perder la cobertura de Medicaid en Nebraska, primer estado en implementar nuevo requisito laboral

Por Tami Luhby, CNN

Nebraska pondrá en marcha este viernes requisitos laborales para el programa Medicaid, convirtiéndose en el primer estado en implementar un pilar clave de la megaley de política interna de los republicanos.

El gobernador republicano Jim Pillen ha afirmado que este mandato fomentará la independencia a largo plazo. Sin embargo, defensores comunitarios y expertos temen que decenas de miles de adultos de bajos ingresos que cumplen los requisitos puedan perder su cobertura debido a la carga administrativa del papeleo y a otros obstáculos. También critican al estado por promulgar el requisito ocho meses antes de la fecha límite establecida por la ley, por no proporcionar a los beneficiarios suficiente aviso ni información, y por optar por no contratar más personal para supervisar el nuevo mandato.

Aproximadamente 70.000 habitantes de Nebraska están cubiertos a través de la expansión de Medicaid que fue aprobada por los votantes en las urnas en 2018. No obstante, la cifra de inscritos podría disminuir entre 16.000 y 30.000 personas en 2028 debido al requisito laboral, así como a una nueva disposición federal que exige a los estados redeterminar la elegibilidad de los beneficiarios de la expansión cada seis meses en lugar de cada año, según un análisis realizado por el Urban Institute, una organización de tendencia progresista.

La megaley de política interna que el presidente Donald Trump promulgó el pasado mes de julio estableció el primer requisito laboral federal en la historia de Medicaid, cumpliendo así un objetivo republicano de larga data. La ley estipula que los adultos de entre 19 y 64 años que se inscriban o que ya estén cubiertos por la expansión de Medicaid deben trabajar, realizar voluntariado, asistir a la escuela o participar en un programa de capacitación laboral durante al menos 80 horas al mes. Entre quienes están exentos se encuentran las mujeres embarazadas, los padres de niños menores de 14 años, las personas con problemas de salud y aquellos que participan en programas de tratamiento para trastornos por uso de sustancias.

Esta disposición se aplica a los 42 estados que han ampliado, total o parcialmente, la cobertura de Medicaid a un mayor número de adultos de bajos ingresos, así como a la ciudad de Washington. En total, se proyecta que el número de inscritos disminuirá entre 3 y 7 millones de personas para el año 2028, según las estimaciones del Urban Institute.

En Nebraska, aquellos que soliciten cobertura a través de la expansión de Medicaid deberán demostrar que cumplieron con el requisito durante el mes anterior a su solicitud, o bien que reúnen las condiciones para obtener una exención. En el caso de los beneficiarios ya inscritos, el estado comenzará a verificar el cumplimiento de los requisitos laborales en el momento en que renueven su cobertura, a partir del 31 de julio. Dichos beneficiarios deberán haber cumplido con el mandato laboral o haber calificado para una exención durante un mes desde su última renovación. Nebraska utilizará diversas fuentes de datos para determinar si algunos beneficiarios ya están trabajando las horas suficientes o si reúnen los requisitos para una exención. También pueden cumplir con el mandato si perciben ingresos de al menos US$ 580 al mes, lo cual equivale a trabajar 80 horas al salario mínimo federal.

Sin embargo, otros participantes tendrán que proporcionar más información sobre su situación laboral o certificar que están realizando voluntariado, inscritos en un centro educativo o en un programa de capacitación laboral, que presentan problemas de salud o que cumplen con otros criterios de exención. El formulario de declaración solicita información de contacto de organizaciones de voluntariado, programas de capacitación laboral y médicos, entre otros.

“Para algunas personas, esto supondrá un obstáculo significativo en cuanto a la documentación requerida”, afirmó Jennifer Tolbert, subdirectora del Programa sobre Medicaid y población sin seguro médico. “Esto podría significar que dichos individuos —aun cumpliendo con los requisitos— simplemente no logren inscribirse por no poder aportar la documentación necesaria; o bien, si ya están inscritos, podrían perder su cobertura debido a esa misma incapacidad para presentar los documentos”.

Los beneficiarios se sienten sumamente confundidos respecto al requisito laboral, señaló Sarah Maresh, directora del programa de acceso a la atención médica en Nebraska Appleseed, un grupo de defensa de derechos. Muchos desconocen si el nuevo mandato les afecta directamente o si reúnen las condiciones para acogerse a alguna exención. El estado no está realizando suficientes labores de difusión, afirmó Maresh, y los avisos que ha enviado resultan vagos y difíciles de comprender.

“Esta implementación apresurada provocará graves perjuicios”, advirtió Maresh.

Los hospitales y los proveedores de servicios de salud también expresan su inquietud ante la posibilidad de que esta “implementación repentina” derive en la pérdida de cobertura para muchos pacientes y en interrupciones en la atención médica que reciben, especialmente en las zonas rurales, según señaló la Asociación de Hospitales de Nebraska en un comunicado emitido a mediados de abril. Los proveedores se están preparando para afrontar posibles pérdidas financieras y un aumento en la carga administrativa.

El Departamento de Salud y Servicios Humanos del estado —organismo encargado de supervisar el programa Medicaid— declaró que ha intensificado sus esfuerzos de difusión y que está notificando a los beneficiarios mediante el envío de decenas de miles de cartas, correos electrónicos y mensajes de texto. Asimismo, confía en lograr una mayor concienciación a través de campañas difundidas por televisión, radio y redes sociales. “Nuestra máxima prioridad es asegurar que los miembros comprendan claramente los cambios en el programa y cómo mantener su cobertura; es por ello que el DHHS se compromete a comunicar y brindar apoyo en cada paso del camino”, declaró Drew Gonshorowski, director de la División de Medicaid y atención a largo plazo, en un comunicado de prensa a principios de abril.

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