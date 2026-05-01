Detienen en Venezuela a Erika María “N” por el presunto asesinato de su nuera, exreina de belleza en México

Por Anabella González, CNN en Español

La mujer mexicana señalada como “probable responsable” de asesinar a su nuera semanas atrás en la Ciudad de México fue detenida este jueves en Venezuela, dijo la fiscalía de la capital mexicana este jueves en un comunicado.

Se trata de Erika María “N”, dijeron las autoridades, quien era buscada como presunta responsable de la muerte de Carolina Flores, una exreina de belleza mexicana de 27 años y madre de un bebé, en un caso que la Fiscalía investiga bajo el protocolo de feminicidio.

El hecho ocurrió el 15 de abril en un domicilio ubicado en colonia Polanco, una zona acaudalada de la capital mexicana.

Las autoridades recibieron la denuncia el 16 de abril e iniciaron la investigación en el lugar para “establecer” la probable participación de Erika María “N” mediante pericias, indicios y otras acciones para identificarla. Fue la pareja de Flores, hijo dela sospechosa, quien hizo la denuncia ante las autoridades, dijo a CNN una fuente cercana a la Fiscalía.

“Con base en los datos de prueba recabados, el 17 de abril de 2026 —a un día de presentada la denuncia— se obtuvo de un juez de control la orden de aprehensión correspondiente”, explicó la Fiscalía en el comunicado difundido el jueves.

Por el caso, Interpol emitió una notificación roja para la búsqueda internacional de Erika María, lo que permitió a las autoridades venezolanas localizarla y detenerla, según la información oficial. Con esta notificación, las fuerzas del orden de todo el mundo pueden localizar y detener provisionalmente a una persona en espera de su extradición, entrega u otra acción judicial.

Las autoridades de México dijeron el jueves que trabajan para la extradición de la mujer, que actualmente está bajo custodia en Venezuela. CNN consultó a la Fiscalía General de Venezuela para conocer más información sobre la detención e intenta averiguar si la mujer cuenta con representación legal.

CNN se contactó con la Fiscalía de la Ciudad de México para consultar detalles sobre el caso y espera respuesta.

“A mi hija le arrebataron su vida de una manera injusta y repentina”, dijo Reyna Gómez, madre de la joven, el sábado durante una multitudinaria manifestación en Ensenada, Baja California, ciudad natal de Flores. Allí, decenas de personas pidieron justicia por su muerte.

La violencia contra las mujeres en México, un país con altos niveles de criminalidad es uno de los temas que mayor conmoción genera en la sociedad. Solo en los primeros tres meses del año, entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2026, 148 mujeres fueron víctimas de feminicidio en el país, según cifras oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública mexicano.

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