Identifican restos recuperados en el área de la Bahía de Tampa: son de estudiante desaparecida de la USF

Por Rebekah Riess y Isabel Rosales, CNN

Los restos humanos recuperados el domingo cerca de un puente en el área de la Bahía de Tampa han sido identificados como los de la segunda estudiante de doctorado desaparecida de la Universidad del Sur de Florida, Nahida Bristy, anunció el viernes por la mañana en una conferencia de prensa el sheriff del condado de Hillsborough, Chad Chronister.

Bristy y su compañero de doctorado Zamil Limon —ambos de 27 años y originarios de Bangladesh— fueron vistos por última vez el 16 de abril en Tampa. El cuerpo de Limon fue hallado el 24 de abril en el puente Howard Frankland.

Dos días después, se avistó una bolsa de basura negra en la orilla, justo al sur del lugar donde se encontró a Limon.

En su interior, los investigadores descubrieron otro conjunto de restos humanos en un “estado avanzado de descomposición”, según consta en una declaración jurada de arresto.

La bolsa estaba atada con un nudo, de la misma manera que la que contenía los restos de Limon. Los investigadores también observaron que el cuerpo vestía “ropa similar, basándose en el estilo distintivo con el que se vio a Nahida Bristy por última vez en las grabaciones de videovigilancia”, según la declaración jurada.

Al igual que Limon, el cuerpo presentaba múltiples heridas de arma blanca.

El compañero de vivienda de Limon, Hisham Abugharbieh, se encuentra bajo custodia y ha sido imputado con dos cargos de asesinato premeditado en primer grado con arma blanca en relación con las muertes de Limon y Bristy. También enfrenta cargos por traslado ilícito de un cadáver, omisión de denuncia de una muerte con intención de ocultarla, manipulación de pruebas físicas, detención ilegal y agresión, en conexión con los fallecimientos de Limon y Bristy, según informó la oficina del fiscal del estado.

Abugharbieh, de 26 años, permanecerá detenido a la espera de juicio, según dictaminó un juez el martes. La fiscalía había solicitado que permaneciera en prisión debido a la “naturaleza brutal y violenta” de los presuntos delitos.

Un informe del médico forense indicó que Limon sufrió una profunda puñalada en la parte baja de la espalda que le perforó el hígado, entre otras heridas, según documentos judiciales presentados ante el Tribunal del Condado de Hillsborough.

Además de varias puñaladas, Limon “tenía las manos y los tobillos atados delante de él”, señaló Chronister. “Sus piernas, a la altura de la zona de los glúteos, habían sido casi completamente seccionadas para poder doblarlo sobre sí mismo… (lo que) facilitó introducirlo en una bolsa de basura. Fue abandonado al borde de la carretera. Por atroz que resultara este asesinato, fue literalmente dejado a un lado de la autopista como si fuera un trozo de basura”.

Los investigadores contactaron a la familia de Bristy en Bangladésh la semana pasada para informarles que creían que ella podría haber fallecido, basándose en la cantidad de sangre hallada en el apartamento que Limon compartía con el sospechoso, según relató el hermano de Bristy a WTSP, una cadena afiliada a CNN.

Abugharbieh fue detenido la mañana del 24 de abril en una vivienda en Lutz, Florida, después de que las autoridades respondieran a un incidente de violencia doméstica en el que estaba involucrado un familiar, informó la oficina del sheriff.

Bristy era estudiante de doctorado en Ingeniería Química en la USF. Contaba con una maestría en Ingeniería de la Universidad de Ingeniería y Tecnología de Bangladésh, así como con una licenciatura en Ciencias —con especialización en Química Aplicada e Ingeniería Química— de la Universidad de Ciencia y Tecnología de Noakhali (NSTU), también en Bangladésh, según consta en su perfil de LinkedIn.

Era una “estudiante talentosa y prometedora”, afirmó el profesor Mohammad Ismail, vicerrector de la NSTU, en una publicación difundida tanto en las redes sociales como en el sitio web de la universidad.

“Su prematura muerte representa una pérdida irreparable para la universidad y para la nación”, escribió Ismail.

El sueño de Bristy “era regresar a Bangladésh, trabajar aquí, lograr algo grande y contribuir a la sociedad”, declaró a CNN el lunes su hermano, Zahid Pranto. “Era la hermana perfecta. Era la hija perfecta para su familia”.

Los macabros asesinatos de dos estudiantes que viajaron medio mundo en busca de educación superior “contradicen todo aquello que representan Florida y los Estados Unidos”, afirmó el sheriff.

“La gente viene aquí porque todo es mejor aquí que en cualquier otro lugar del mundo. Y tener que contactar a las familias para decirles que sus seres queridos están desaparecidos; volver a llamarlas más tarde para comunicarles que los hemos encontrado, pero que han fallecido; y luego describirles ciertos detalles —pues querían saber cómo murieron, dado que fueron apuñalados, y la cantidad de veces que lo fueron—… todo ello va en contra de cada uno de los principios que defienden los estadounidenses”.

Esta noticia ha sido actualizada con información adicional.

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