Lo que necesita el Barcelona para ser campeón de LaLiga antes de “El Clásico”

Por César López, CNN en Español

Llegó el momento clave en LaLiga para que el Barcelona pueda festejar su título 29 del torneo local de forma adelantada, o esperar para a hacerlo por primera vez en su historia directamente ante su acérrimo rival; el Real Madrid.

Matemáticamente, el Barça tiene todas las de ganar y sacarle brillo a su título liguero frente el equipo merengue, salvo que una debacle en la recta final de la campaña desvíe el título justamente hacia la banda madridista.

En 33 jornadas el Barcelona ha sumado 85 puntos; 11 de ventaja sobre el Real Madrid, 20 por encima del Villarreal y 25 sobre el Atlético. Lo que hace las cuentas más fáciles para ser campeón con cada fecha que avance y con 15 puntos en disputa.

Si el Barcelona en la fecha 34 le gana al Osasuna y el Real Madrid pierde o empata frente al Espanyol, entonces el equipo de Hansi Flick se corona campeón de LaLiga de forma adelantada.

Un empate o derrota del cuadro catalán también le dejaría al borde del título en caso de que el Madrid gane en la misma fecha, entonces todo queda servido para El Clásico.

Barcelona 85 pts. Real Madrid 74 pts. Villarreal 65 pts. Atlético Madrid 60 pts. Real Betis 50 pts. Getafe 44 pts. Celta de Vigo 44 pts. Real Sociedad 43 pts. Osasuna 42 pts. Athletic Club 41 pts.

Si el Barcelona llega coronado campeón a El Clásico, veremos o no, un pasillo en el Camp Nou por parte del Madrid, otra razón más para calentar el tan mediático encuentro.

El Barcelona, con una combinación de resultados, tendrá la oportunidad histórica de ser campeón por primera vez en casa directamente enfrentando al Madrid, pero para ello tendría que mantener una ventaja de 9 puntos.

Un triunfo por la mínima diferencia es suficiente para dejar al Madrid sin el título, pero el Barça no podría perder en las tres jornadas restantes la diferencia de gol que mantiene de +57, versus los +37 del Madrid.

Si ambos equipos quedan empatados en puntos, el primer criterio de desempate es el enfrentamientos entre ambos, de ahí se toma en cuenta el gol diferencia.

Para que el Barcelona pierda por gol diferencia, en caso de un empate de puntos al final, debería recibir en tres partidos 10 goles o más y que el Madrid sume esa misma diferencia.

Parece imposible, al ser el Barcelona el equipo que menos goles ha encajado en esta temporada. Además, los rivales a los que enfrenta en las fechas que faltan, salvo el Betis, tienen diferencia de gol negativa.

Si el Madrid gana todos los encuentros, con El Clásico de por medio, llegaría a 89 puntos y un título milagroso estaría en sus manos, si es que el Barcelona en las cinco fechas solo gana 1 partido o empata tres.

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