Así le fue a Berkshire Hathaway en su primer trimestre sin Warren Buffett como CEO

Por Auzinea Bacon, CNN

Berkshire Hathaway (BRK.B) anunció este sábado ganancias operativas de US$ 11.350 millones y una reserva de efectivo récord en el primer trimestre bajo la dirección de Greg Abel, sucesor del renombrado inversor Warren Buffett.

La enorme reserva de efectivo de Berkshire Hathaway ascendió a más de US$ 397.000 millones en el primer trimestre, frente a los 373.000 millones previstos para finales de 2025. Las ganancias operativas aumentaron casi un 18 % con respecto al año anterior, pero no alcanzaron las estimaciones de US$ 11.560 millones, según datos de FactSet.

El beneficio neto atribuible a los accionistas de Berkshire en el primer trimestre se situó en torno a los US$ 10.100 millones, más del doble de los 4.600 millones del año anterior.

Berkshire obtuvo US$ 1.700 millones en ingresos por suscripción de seguros, un aumento del 28 % con respecto al mismo período del año anterior. Sin embargo, Geico, líder del negocio de suscripción de seguros del conglomerado, reportó una caída del 34 % en sus ganancias.

Este es el primer informe trimestral de Abel como director de Berkshire. Asumió el cargo a principios de 2026 y redactó la carta anual a los accionistas en febrero. Abel será el protagonista este sábado en el evento de Berkshire conocido como el “Woodstock de los Capitalistas”, que se celebrará en el centro de Omaha, Nebraska, ciudad natal del exdirector ejecutivo Buffett.

Abel tiene ante sí el enorme desafío de estar a la altura de su predecesor. Buffett, de 95 años, atraía a multitudes masivas al evento; miles de personas acudían en masa para escuchar la sabiduría de mercado del “Oráculo de Omaha”. Buffett, quien ahora ejerce como presidente del consejo de Berkshire, solía convertirse con frecuencia en la mascota publicitaria de marcas como Squishmallow, Fruit of the Loom y otras compañías pertenecientes a Berkshire.

Los propietarios de Berkshire aún están conociendo a Abel, quien forma parte del conglomerado desde el año 2000 y fue nombrado miembro del consejo de administración en 2018, aunque su perfil público era menos visible que el de Buffett y el del expresidente adjunto Charlie Munger. Abel asumió oficialmente el cargo de director ejecutivo el 1 de enero de 2026.

“Warren aportó a Berkshire un compromiso extraordinario y una profunda comprensión. Y quiero que (los propietarios) sepan que eso perdura; que existe un equipo —en el que me incluyo— que está absolutamente comprometido y posee un profundo conocimiento de Berkshire, y que aportamos esa misma pasión cada día”, declaró Abel a CNBC.

Abel señaló que el evento incluirá una charla sobre la “evolución” de Berkshire, así como la presentación de otros directivos.

Buffett, quien dirigió Berkshire durante seis décadas, asistió este sábado a la reunión anual.

“Greg está haciendo todo lo que yo hacía, y más aún; y en todos los casos, lo está haciendo mejor. Es la persona idónea. Por lo tanto, en lo que respecta a esa decisión, nos damos una puntuación del 100 %”, afirmó desde su asiento entre el público.

La mayor participación de Berkshire corresponde a Apple, señaló Buffett este sábado. El gigante tecnológico reportó unos beneficios superiores a lo esperado, y las ventas del iPhone aumentaron un 22 % en comparación con el año anterior. Las acciones de la compañía han subido cerca de un 36 % respecto a hace un año, y Tim Cook anunció recientemente que dejará su cargo como director ejecutivo.

Estas inversiones generan rendimientos “sin que nosotros tengamos que realizar trabajo alguno, lo cual constituye nuestra forma preferida de operar”, comentó Buffett.

Esta noticia está en desarrollo y será actualizada.

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