Cherie DeVaux se convierte en la primera entrenadora en ganar el Derby de Kentucky con la histórica victoria de Golden Tempo

Por Kyle Feldscher, CNN

El caballo Golden Tempo hizo historia al cruzar la línea de meta en primer lugar, ya que Cherie DeVaux se convirtió en la primera mujer entrenadora en ganar el Derby de Kentucky.

Fue una final increíble, pues Golden Tempo se encontraba muy atrás en la recta final para cruzar primero la línea de meta. El pura sangre era un no favorito 24-1 antes de que comenzara la carrera y, tras tres cuartos de milla, estaba en el último lugar. Diecinueve de 19 caballos.

Cuando llegó el momento, Golden Tempo aceleró y —guiado por Ortiz— se abrió paso entre el grupo antes de finalmente superar a Renegade y al resto del pelotón en los momentos finales de la carrera.

Ganó, oficialmente, por un cuello: un final que quedará en la historia del Derby como uno de los más emocionantes en la historia de las carreras.

Cuando asimiló su triunfo, DeVaux tuvo una reacción sencilla. “Me alegra no tener que responder más a esa pregunta”, dijo.

Además, afirmó que no habría podido lograr esta hazaña histórica sin el apoyo de su esposo, David Ingordo.

“En el verano de 2017, me encontraba en una encrucijada en mi vida, y él me dijo que me debía a mí misma intentarlo. Tenía fe en mí, vio lo que yo no veía y creyó en mí”, declaró DeVaux a NBC.

Ingordo es una figura influyente en las carreras de caballos de Kentucky, ayudando a los propietarios a adquirir purasangres prometedores que pueden llegar a ganar carreras importantes como el Derby.

Cherie DeVaux es la primera entrenadora en ganar el Derby de Kentucky y apenas la segunda mujer en entrenar a un caballo que ha ganado una carrera de la Triple Corona.

El jockey José Ortiz logró un doblete histórico al ganar el Derby de Kentucky y el Kentucky Oaks del viernes, venció a su hermano, Irad Ortiz Jr., en los momentos finales para superar al favorito previo a la carrera, Renegade, lo que culminó un fin de semana exitoso en Louisville para el jockey puertorriqueño.

Con el triunfo en el Derby de Kentucky, Ortiz se convierte en el noveno jinete en la historia en lograr el doblete del Kentucky Oaks y el Kentucky Derby. Ortiz ganó el Oaks el viernes montando a Always a Runner.

“Conseguir el doblete es muy difícil, y —hoy bromeaban en el vestuario— no es imposible. Estoy muy feliz”, declaró a NBC.

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