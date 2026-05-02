El gobernador de Sinaloa pide separarse del cargo mientras Fiscalía de México investiga acusación de EE.UU. por narcotráfico

Por Mauricio Torres, CNN en Español

El gobernador del estado mexicano de Sinaloa, Rubén Rocha, informó este viernes que pidió licencia al Congreso local para separarse temporalmente del cargo mientras la Fiscalía General de la República (FGR) investiga la acusación en la que el Gobierno de Estados Unidos le atribuye delitos de narcotráfico y armas.

Mediante un mensaje en video difundido por la noche, Rocha insistió en rechazar los cargos del Departamento de Justicia de Estados Unidos y dijo que su solicitud para apartarse del Gobierno de Sinaloa busca “facilitar la actuación de las autoridades mexicanas en el proceso de investigación ya citado”.

El anuncio de Rocha se produjo horas después de que la FGR informara que, tras analizar la petición de Estados Unidos para que Rocha y otras nueve personas sean detenidas provisionalmente con fines de extradición, concluyó que no hay pruebas suficientes para hacerlo. La FGR también señaló que pedirá evidencias a Estados Unidos y revisará el caso.

La solicitud de licencia de Rocha aún debe ser aprobada por el Congreso del estado, de acuerdo con la Constitución local.

“Tengo la conciencia tranquila, una vida de trabajo respalda mis palabras”, dijo Rocha en su mensaje.

“Son falsas y dolosas las acusaciones que se han vertido en mi contra. A mi pueblo y a mi familia los puedo ver de frente porque no los he traicionado y nunca los traicionaré, y eso lo demostraré con firmeza en el momento que las instituciones de justicia de nuestro país lo requieran”, agregó.

Rocha también aseguró que no permitirá que el caso sea usado para afectar al movimiento político que enarbola el oficialista partido Morena, conocido como “cuarta transformación”.

Estados Unidos dio a conocer su acusación contra Rocha el miércoles. En ella, el Departamento de Justicia dice que el gobernador y otras nueve personas —entre funcionarios y exfuncionarios— cometieron delitos de narcotráfico y armas en una presunta alianza con el Cartel de Sinaloa. Al igual que Rocha, los otros involucrados han rechazado los cargos.

Rocha asumió el gobierno de Sinaloa en 2021 tras ganar las elecciones de ese año postulado por Morena, el mismo partido de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

El jueves, durante su conferencia de prensa diaria, la mandataria leyó un pronunciamiento en el que dijo que su Gobierno no protegerá a quien haya cometido un delito, pero será la FGR la que determine si hay pruebas suficientes para proceder contra Rocha o no.

Sheinbaum también consideró que este caso podría representar una acción injerencista por parte de Estados Unidos, que desde que Donald Trump inició su segundo mandato presidencial el 20 de enero de 2025 insiste en que México no actúa con firmeza contra los grupos del crimen organizado.

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