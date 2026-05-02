La disputa por el acceso en línea a la píldora abortiva llega a la Corte Suprema en una apelación de emergencia

Por John Fritze, CNN

Los fabricantes de la píldora abortiva mifepristona presentaron el sábado una apelación de emergencia ante la Corte Suprema de EE.UU., instando a los jueces a pausar un fallo de un tribunal inferior que bloqueó temporalmente que los estadounidenses accedieran al medicamento por correo.

El caso acelerado, presentado ante el juez conservador Samuel Alito, vuelve a poner el fármaco y el tema del aborto en la agenda del máximo tribunal menos de dos años después de que los jueces rechazaran una impugnación similar, una decisión que permitió que el medicamento siguiera estando ampliamente disponible.

La apelación urgente llega un día después de que el conservador Tribunal de Apelaciones del 5.º Circuito de Estados Unidos restableciera un requisito a nivel nacional para que el medicamento se obtenga en persona, socavando el acceso a este método de aborto, que se ha vuelto más extendido desde que el tribunal anuló Roe v. Wade, el precedente de 1973 que estableció un derecho constitucional al aborto.

El fallo del tribunal inferior, dijo Danco Laboratories a la Corte Suprema en su apelación del sábado, “inyecta confusión y conmoción inmediatas en decisiones médicas altamente sensibles al tiempo”.

“¿Qué ocurre cuando los pacientes llegan a sus citas programadas este fin de semana y en adelante, o entran hoy en farmacias de Nueva York, Minnesota, Washington y muchos otros estados para obtener Mifeprex que fue recetado por un proveedor ayer?”, escribieron los abogados de la empresa. “¿Qué debería hacer una paciente si no puede conseguir de inmediato una cita presencial?”

Danco instó a la Corte Suprema a emitir una suspensión “administrativa” que pausara de inmediato la decisión del 5.º Circuito. También pidió a la Corte Suprema que asumiera el caso para resolverlo sobre el fondo.

GenBioPro, el fabricante de la versión genérica del medicamento, presentó una solicitud de emergencia por separado más tarde el sábado. Es probable que el tribunal gestione ambos casos conjuntamente.

“La Corte Suprema debe rechazar este ataque infundado y sin base contra un medicamento esencial”, dijo Evan Masingill, CEO de la empresa, en un comunicado.

Desde la pandemia de covid-19, las mujeres han podido obtener mifepristona —uno de los dos fármacos del régimen de aborto con medicamentos— mediante citas de telesalud. El Gobierno del presidente Joe Biden finalizó en 2023 normas que eliminaron el requisito de obtener las píldoras a través de una visita médica presencial, después de que la Corte Suprema anulara Roe.

A medida que los estados conservadores han respondido a la decisión de la Corte Suprema prohibiendo o limitando severamente el acceso al aborto en clínicas, los abortos con medicamentos se han vuelto más comunes. Los abortos con medicamentos representaron más del 60 % de los abortos en Estados Unidos en 2023, según investigaciones del Instituto Guttmacher.

Louisiana demandó el año pasado alegando que la regulación de la era Biden socavaba su propia prohibición del aborto. Un tribunal federal de distrito, en abril, se negó a restringir el acceso al fármaco hasta que la FDA completara una revisión de seguridad del medicamento.

Un análisis de CNN de los datos sobre la mifepristona muestra que el fármaco es abrumadoramente seguro y tiene menos efectos secundarios reportados que el Viagra o la penicilina.

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Con información de Tierney Sneed, de CNN.