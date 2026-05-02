Qué dice un centro comercial desierto en Moscú sobre los problemas económicos de Rusia

Por Zahra Ullah y Ana Archen, CNN

La música pop a todo volumen resuena por el atrio de un lujoso centro comercial situado en un barrio residencial de clase media de Moscú. Pero lo que se suponía que era la banda sonora del ajetreo de los compradores suena, en cambio, en locales con fachada de cristal en su mayoría vacíos y tapiados, una señal impactante del malestar económico de Rusia.

El extenso centro comercial Goodzone abrió sus puertas en 2014 en medio de una gran fanfarria. Incluye un multicine de ocho salas que ahora se encuentra desierto, con las luces del vestíbulo apagadas. Aunque sigue abierto los siete días de la semana, el centro comercial del sur de Moscú parece estar muriendo lentamente, con pocas tiendas abiertas y aún menos clientes.

Tras la invasión a gran escala de Ucrania, el éxodo de las empresas occidentales y las sanciones occidentales sin precedentes, la economía rusa desafió las expectativas, orientándose hacia un gasto militar masivo y un aumento de las exportaciones de petróleo a China y la India.

Sin embargo, la economía está empezando a mostrar signos de una tensión creciente, con una contracción del PIB del 1,8 % en los dos primeros meses de 2026. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, reconoció el problema en una reunión del Gobierno sobre asuntos económicos que tuvo lugar a mediados de abril.

“Las estadísticas muestran que, lamentablemente, el crecimiento económico se ha ralentizado durante dos meses consecutivos”, afirmó Putin, exigiendo a los funcionarios que explicaran “por qué la trayectoria de los indicadores macroeconómicos no está actualmente a la altura de las expectativas”.

El líder del Partido Comunista de Rusia, Gennady Zyuganov, criticó posteriormente lo que describió como una falta de respuestas competentes a las preguntas de Putin en la reunión del Gobierno, calificándola de “triste y preocupante”.

En su intervención en la Duma Estatal (el Parlamento) de Rusia la semana pasada, Zyuganov advirtió que el país podría enfrentarse a una revolución al estilo bolchevique si el Gobierno no aborda el debilitamiento de la economía.

Aunque no llegó a criticar a Putin, como suele ocurrir con la oposición coreografiada que permite el Kremlin, sí reprendió al Gobierno.

“Les hemos advertido repetidamente: con este rumbo, la economía fracasará inevitablemente”, dijo Zyuganov.

Aunque no ha habido indicios de disturbios sociales masivos en Rusia, y otros centros comerciales, incluido el gigantesco Aviapark en el noroeste de Moscú, parecen estar funcionando bien, varios trabajadores de Goodzone describieron a CNN con preocupación el flujo de clientes cada vez más escaso en el lugar.

Uno de ellos era Ivan, cajero en una sucursal de uno de los minoristas más grandes de Rusia, quien pidió a CNN que no utilizara su apellido ni revelara su lugar de trabajo. Este es su segundo empleo y no puede permitirse perderlo en la situación actual, dijo.

“Bueno, en cuanto a la situación económica, ¿esto te dice algo sobre la situación del país?”, dijo Ivan, señalando la pantalla de su caja registradora.

El monitor muestra 13 transacciones en lo que va de día: un mísero total de 3.417 rublos (unos US$ 45). Es una tarde de jueves a finales de abril, e Ivan dice que, en tiempos mejores, el número de transacciones se acercaría a las 300.

“(Goodzone) tiene un aspecto semiapocalíptico”, dijo Ivan. “El centro comercial es tan grande que uno podría perderse y cansarse de tanto caminar. Parecería que fue construido y diseñado para un enorme flujo de gente, pero yo no lo he visto”.

CNN se puso en contacto con la oficina de administración del centro comercial para recabar comentarios. La página web del centro comercial indica que se están renovando algunas zonas y que se están incorporando nuevos operadores, aunque CNN no ha visto pruebas de ello. La página web anuncia locales comerciales en alquiler a precios increíblemente bajos, desde tan solo 1 rublo (unos US$ 0,01) por metro cuadrado. Muchas de las tiendas vacías albergaban anteriormente marcas occidentales que se fueron.

Dos mujeres que trabajan en una tienda de regalos, que de nuevo pidieron no ser identificadas, dijeron a CNN que ya casi no entra ningún cliente.

“Básicamente estamos utilizando esta tienda como almacén”, dijo una de ellas. Añadió que, tras la pandemia de covid-19, muchas empresas se trasladaron a internet, pero el negocio en general se recuperó, al menos hasta la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia en febrero de 2022.

“Después de 2022, el poder adquisitivo disminuyó”, dijo. “Ya no creemos que la situación vaya a mejorar. Solo esperamos que no empeore”.

La segunda mujer asintió con la cabeza. “Ese es nuestro único deseo, porque los precios suben cada día en todas partes, pero los salarios no aumentan”, comentó.

Las mujeres comentaron que su jefe tenía dificultades para hacer frente al aumento de las exigencias fiscales. “El propietario anda como un loco porque los impuestos han subido este año y ahora tiene problemas para recaudar el dinero necesario para pagarlos. En estos momentos es muy difícil para los empresarios”, dijo una de ellas.

Para recaudar más ingresos, Rusia aumentó el año pasado el impuesto sobre la renta y el impuesto de sociedades, y el impuesto sobre el valor agregado (IVA) se elevó al 22 % a partir del 1 de enero de 2026.

Ruben Enikolopov, profesor investigador de la Barcelona School of Economics, explica que, al inicio de la invasión a gran escala de Ucrania, el Kremlin tenía una deuda pública baja y grandes reservas, e inyectó dinero en la economía a través del gasto militar.

“Funciona durante un tiempo, pero eso no puede durar para siempre. El gasto público ayudó a la economía, pero ahora el ciclo de bonanza terminó. Las reservas han disminuido y necesitan obtener dinero de algún sitio, de ahí el aumento de los impuestos”, afirmó Enikolopov.

Enikolopov señaló que, aunque Moscú se ha beneficiado de los altos precios de la energía durante la guerra en Medio Oriente, los ataques ucranianos a la cadena de suministro rusa —especialmente los continuos ataques contra refinerías— han reducido la cantidad de petróleo que Rusia puede vender.

El mes pasado, el ministro de Desarrollo Económico de Rusia, Maxim Reshetnikov, reconoció públicamente que los recientes cambios fiscales han afectado a las empresas.

Rusia ha dependido de sus reservas, añadió Reshetnikov, pero “ahora vemos que estas reservas se han agotado en gran medida y que la situación macroeconómica es mucho más complicada”. La principal tarea del Gobierno es ayudar a las empresas a adaptarse a la situación actual, aseguró.

Pero eso no será necesariamente sencillo, sobre todo debido a los cortes de internet y de telefonía móvil impuestos por el Estado que han afectado a la capital y a otras grandes ciudades en los últimos meses.

Oksana, en San Petersburgo, dijo que las restricciones dificultan que los clientes se comuniquen con la empresa de reparación de automóviles para la que trabaja, o que realicen pedidos. Putin ha defendido las restricciones como necesarias para la seguridad pública.

“Soy directora de ventas y necesito reunirme con los clientes en persona, pero a veces los cortes de internet me obligan a trabajar desde casa para poder acceder a la red”, explicó Oksana, que pidió utilizar un seudónimo porque no está autorizada a hablar con los medios de comunicación. “Todo el mundo hace pedidos por internet y hay días en los que los clientes, sencillamente, no pueden realizar pedidos ni compras por motivos técnicos”.

A pesar de las restricciones y de la creciente carga fiscal, los multimillonarios rusos han visto aumentar su riqueza combinada en un 11 % durante el último año a pesar de las sanciones, según Forbes Rusia.

Alexandra Prokopenko, investigadora del Carnegie Russia Eurasia Center de Berlín, declaró a CNN: “No es ningún secreto: la guerra ha aumentado la desigualdad entre la población rusa. Estamos viendo cómo los ricos se hacen más ricos y los pobres más pobres”.

Esto lo están sintiendo de forma aguda los residentes de Golitsyno, una pequeña localidad de la región de Moscú donde la mayoría vive con bajos ingresos. Lyubov Sergeevna —que solo dio su nombre y patronímico— declaró a CNN que están viendo cómo suben los precios debido a la guerra.

Ella y su marido viven de sus pensiones, que en conjunto suman unos 64.000 rublos al mes (aproximadamente US$ 854). Se siente agradecida de no ser viuda. “Juntos nos las arreglamos. Si estuviera sola, el piso cuesta 8.200 rublos… Es más difícil cuando estás sola”, dijo.

“Soy pesimista respecto a los precios”, agregó, convencida de que probablemente seguirán subiendo hasta el final de la guerra.

Pero incluso ante las dificultades, sigue expresando su apoyo a lo que Rusia denomina su “operación militar especial”, afirmando: “Aguantaremos por la buena causa, no queda otra cosa por hacer”.

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