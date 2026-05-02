Spirit Airlines canceló todos sus vuelos y cerrará sus operaciones

Por Chris Isidore, CNN

Spirit Airlines, la aerolínea de bajo coste pionera que revolucionó el sector de los viajes económicos, cesará sus operaciones.

La compañía se encuentra en su segunda bancarrota y ya atravesaba graves dificultades financieras mucho antes de que la guerra con Irán disparara los precios del combustible para aviones.

La octava aerolínea más grande de Estados Unidos intentó llegar a un acuerdo con la administración Trump sobre un paquete de rescate de última hora, pero un grupo clave de acreedores rechazó la propuesta.

Spirit es la primera gran aerolínea estadounidense en 25 años que quiebra debido a problemas financieros.

Su desaparición ha dejado varados a millones de pasajeros: Spirit canceló todos los vuelos, suspendió su servicio de atención al cliente e instruyó a los pasajeros a no acudir al aeropuerto.

Los clientes con billetes de Spirit recibirán un reembolso y se les ha indicado que reserven sus viajes con otras aerolíneas.

“Estamos orgullosos del impacto que nuestro modelo de bajo coste ha tenido en el sector durante los últimos 34 años y esperábamos seguir prestando servicio a nuestros pasajeros durante muchos años más”, declaró Spirit en un comunicado. “Lamentamos profundamente anunciar que, el 2 de mayo de 2026, Spirit Airlines inició el cese ordenado de sus operaciones, con efecto inmediato”.

Esta decisión dejará sin trabajo a 17.000 empleados de Spirit. La eliminación de los vuelos de la aerolínea probablemente también resultará en un aumento de las tarifas en toda la industria aérea estadounidense.

Los viajeros que tengan billetes de Spirit tendrán que buscar rápidamente otras alternativas de viaje.

En un comunicado a sus clientes, Spirit informó que no puede ayudar a reprogramar los vuelos con otra aerolínea, pero que reembolsará automáticamente a los pasajeros que compraron sus boletos a través de Spirit con tarjeta de crédito o débito.

Los viajeros que reservaron sus vuelos a través de una agencia de viajes “deben comunicarse directamente con la agencia para solicitar un reembolso”, indicó Spirit.

Los clientes que reservaron vuelos mediante cualquier otro método, como cupones, tarjetas de crédito o puntos Free Spirit, podrían quedarse sin reembolso.

Las empresas que quiebran suelen dejar de aceptar recompensas, cupones y vales tras cesar sus operaciones.

Spirit indicó que los posibles reembolsos de estos métodos de pago se determinarán durante el proceso de quiebra de la compañía.

Los pasajeros que se encuentren en pleno viaje ahora deben buscar asiento en otra aerolínea. Esto podría resultar costoso: los billetes de última hora son los más caros del sector, y Spirit ha declarado que no reembolsará a los clientes los gastos imprevistos derivados de los viajes cancelados.

Sin embargo, las aseguradoras podrían cubrir estos gastos para quienes hayan contratado un seguro de viaje.

Varias aerolíneas estadounidenses anunciaron que brindarían apoyo a los pasajeros afectados de Spirit, incluyendo la imposición de límites máximos de tarifas para las rutas sin escalas que Spirit había operado.

Spirit no ha sido rentable desde la pandemia, y en los últimos años advirtió repetidamente que existían “dudas sustanciales” sobre su capacidad para seguir volando.

Spirit se declaró en bancarrota dos veces, la última en agosto de 2025.

La compañía anunció en febrero que había llegado a un acuerdo con sus acreedores para salir de su última bancarrota con menos deuda y la capacidad de seguir operando.

Pero tres días después, estalló la guerra en Irán, interrumpiendo cerca del 20 % del suministro mundial de petróleo y disparando los precios del combustible para aviones.

El elevado precio del combustible para aviones ha afectado gravemente a todas las aerolíneas estadounidenses, disparando sus costes.

El combustible representa el segundo mayor gasto para las aerolíneas, solo superado por la mano de obra.

American Airlines declaró que cada centavo de aumento en el precio del combustible le cuesta a la aerolínea US$ 50 millones al año.

United anunció el mes pasado que, de mantenerse los precios actuales, podría incurrir en gastos adicionales de US$ 11.000 millones, el doble de su mayor beneficio anual hasta la fecha.

Las aerolíneas más grandes han mitigado el impacto en cierta medida aumentando algunas tarifas y reduciendo vuelos.

Pero las aerolíneas más pequeñas, incluida Spirit, tuvieron problemas: a las compañías de bajo costo como Spirit les resulta más difícil subir las tarifas porque dependen de precios ultrabajos para atraer clientes.

La Asociación de Aerolíneas de Bajo Costo, el grupo comercial que agrupa a aerolíneas más pequeñas como Spirit, así como a Frontier, Allegiant y Breeze, ha estado conversando con miembros del Congreso sobre un paquete de ayuda gubernamental de US$ 2.500 millones, que se suma al rescate de US$ 500 millones que Spirit había discutido con la administración Trump.

Un abogado de Spirit declaró la semana pasada ante un tribunal de quiebras que la aerolínea se encontraba en “conversaciones muy avanzadas” con la administración Trump sobre un paquete de rescate.

Sin embargo, un grupo clave de acreedores rechazó ese plan, según una fuente cercana a las negociaciones.

Dicho plan habría otorgado al Gobierno el control de la inmensa mayoría de las acciones de Spirit.

El presidente Donald Trump reconoció el viernes que un acuerdo podría no ser posible.

“Bueno, lo estamos analizando, pero si no podemos llegar a un buen acuerdo, ninguna institución lo ha logrado”, declaró Trump el viernes. “Me gustaría salvar los empleos, pero haremos un anuncio hoy mismo. Les presentamos una propuesta final”.

Aunque Trump dio a entender la semana pasada que lo aprobaba, la idea de un rescate para una sola aerolínea provocó una fuerte reacción tanto del sector aéreo como de los miembros republicanos del Congreso.

Aproximadamente una hora antes del anuncio oficial, los empleados de Spirit recibieron la noticia de la pérdida de sus empleos.

La directiva de la Asociación de Auxiliares de Vuelo de Spirit envió un mensaje a los 5.000 miembros del sindicato en la aerolínea alrededor de la 1:00 a.m., en el que declaraban: “Les comunicamos la noticia más difícil de nuestras vidas: Spirit cesará sus operaciones de forma permanente a las 3:00 a.m., hora de Miami, del 2 de mayo”.

Spirit se posicionó como la octava aerolínea más grande de Estados Unidos en 2025 por el número de asientos ofrecidos.

La aerolínea fue pionera en ofrecer tarifas base ultrabajas en EE. UU., cobrando extra por servicios como el equipaje de mano.

Este modelo redujo las tarifas, incluso para los pasajeros de otras aerolíneas, e impulsó a las compañías más grandes a ofrecer billetes de “economía básica” a precios económicos.

Según la firma de análisis de aviación Cirium, Spirit tenía programados unos 9.000 vuelos desde el 2 de mayo hasta finales de mes. Estos vuelos suman un total de 1,8 millones de asientos.

Esto representa un promedio de unos 300 vuelos y 60.000 pasajeros potenciales diarios afectados tan solo durante el próximo mes.

La cancelación del 2 % de los vuelos nacionales en Estados Unidos que Spirit tenía previsto operar este verano provocará un aumento de las tarifas en todo el sector.

Las quiebras son frecuentes en la industria aérea, un sector que requiere una gran inversión de capital.

Las compañías afrontan costes enormes en aeronaves y mano de obra, además de las fuertes fluctuaciones del precio del combustible y la demanda de viajes. Incluso en los mejores momentos, las aerolíneas pueden operar con márgenes de beneficio muy ajustados.

Ocho de las principales aerolíneas estadounidenses se han declarado en quiebra en los últimos 25 años.

En muchos casos, las aerolíneas en quiebra son adquiridas por rivales solventes, lo que ha propiciado una consolidación generalizada.

Cuatro grandes compañías aéreas —United, American, Delta y Southwest— controlan actualmente alrededor del 80 % de los vuelos disponibles para los pasajeros.

Pero el cierre total de una aerolínea es mucho menos común.

El cierre de Spirit es el primero de una aerolínea estadounidense importante desde que Midway Airlines cesó sus operaciones inmediatamente después de los atentados del 11 de septiembre de 2001.

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Con información de Donald Judd, Ramishah Maruf y Rubén Correa, de CNN.