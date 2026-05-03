Así fue el fallido y desesperado intento de Spirit Airlines por conseguir ayuda del Gobierno de Trump

Por Betsy Klein, CNN

Cerrar una importante aerolínea estadounidense es un proceso complicado. Hacerlo cuando el presidente de Estados Unidos insinúa que podría salvarse añade aún más complejidad.

Aquejada de graves problemas financieros, Spirit Airlines se declaró en bancarrota por segunda vez en agosto de 2025. Meses después, el conflicto con Irán disparó los precios del combustible y empeoró aún más su situación financiera, dejándola al borde del cierre.

Durante semanas, funcionarios del Gobierno de Trump mantuvieron conversaciones con la aerolínea de bajo costo sobre la posibilidad de un paquete de rescate de US$ 500 millones. Esta propuesta otorgaría al Gobierno el control de la gran mayoría de las acciones de Spirit.

El presidente Donald Trump sugirió públicamente que estaría de acuerdo “si podemos conseguirlo al precio adecuado”.

“Tienen buenos aviones, buenos activos, y cuando baje el precio del petróleo, los venderíamos con ganancias”, dijo a los periodistas en la Oficina Oval el mes pasado.

Según dos fuentes familiarizadas con la reunión, el secretario de Transporte, Sean Duffy, y el secretario de Comercio, Howard Lutnick, se reunieron con Trump para exponerle las opciones, lo que causó cierta división interna en el equipo del presidente.

Según una fuente cercana a las deliberaciones que habló con CNN, Lutnick “presionaba” para llegar a un acuerdo, y una segunda fuente cercana sugirió que argumentaba que sería una victoria política para la administración. Sin embargo, una tercera fuente cercana a las deliberaciones informó a CNN que existían reservas sobre la posibilidad de un rescate por parte de funcionarios como Duffy, el subsecretario de la Casa Blanca de Trump, Stephen Miller, el director del Consejo Económico Nacional, Kevin Hassett, y miembros de la oficina del asesor legal de la Casa Blanca. Entre esas reservas se incluían preocupaciones sobre inyectar dinero en una empresa con un historial financiero deficiente, según dos de las fuentes.

La idea de un rescate para una sola aerolínea también causó una fuerte reacción tanto del sector aéreo como de los republicanos en el Congreso. Los rescates anteriores se habían realizado en apoyo de todas las aerolíneas estadounidenses, no de una sola compañía o grupo de aerolíneas. Y esos paquetes de rescate respondieron a una industria paralizada, como cuando los pasajeros temían volar tras atentados terroristas o una pandemia, no debido al aumento de los costos y las pérdidas.

Mientras tanto, Trump “estaba obsesionado con encontrar la manera de mantener a flote a Spirit”, dijo Duffy a los periodistas el sábado, y añadió que estuvo “en la Oficina Oval muchas veces” con el presidente en los días previos al cierre de la aerolínea.

Tras esa primera reunión con Duffy y Lutnick, quedó claro que un rescate sería más complejo que los intentos de Trump por obtener el control gubernamental sobre empresas como US Steel o Intel. Se planteó la posibilidad de invocar la Ley de Producción de Defensa, una ley que otorga al Gobierno mayor control para dirigir la producción industrial durante emergencias. Sin embargo, el Departamento de Defensa la rechazó, según dos fuentes familiarizadas con las deliberaciones. Finalmente, los funcionarios nunca lograron identificar una fuente de financiación para los US$ 500 millones.

Mientras tanto, según fuentes consultadas, Duffy barajó activamente la idea de que otra aerolínea adquiriera Spirit, tanteando el interés por una propuesta que no logró prosperar, según indicaron la segunda y la tercera fuente.

Según una tercera fuente, el jueves la Casa Blanca le dio instrucciones a Lutnick para que le comunicara al CEO de Spirit, Dave Davis, que no habría rescate gubernamental.

Esa misma tarde, Lutnick habló por teléfono con Davis, y aunque “dejaron abierta la posibilidad de un último recurso”, según la primera fuente, “existía la determinación de que teníamos que empezar a poner las cosas en marcha para poner fin a esto, incluso si íbamos a intentar encontrar una salida el viernes”.

Los funcionarios de la administración de Trump, incluido Duffy, comenzaron a trabajar con los competidores de Spirit para crear un plan para los clientes que quedaron varados y para los 14.000 empleados de la compañía.

Luego, a primera hora de la tarde del viernes, el presidente pareció expresar cierto optimismo de que pudiera llevarse a cabo un plan para mantener a flote la aerolínea.

“Lo estamos analizando”, le dijo Trump a los periodistas en la Casa Blanca. “Pero si no podemos llegar a un buen acuerdo, ninguna institución lo ha logrado. Me gustaría salvar los empleos, pero haremos un anuncio hoy mismo. […] Les presentamos una propuesta final”.

Según la primera fuente familiarizada con las deliberaciones, los comentarios de Trump reavivaron la posibilidad de un rescate financiero. Añadieron que las partes interesadas mantenían la esperanza.

Según la misma fuente, Trump no hizo declaraciones a los medios de comunicación al respecto. Y mientras Lutnick seguía presionando para llegar a un acuerdo, Trump, quien realizó varias apariciones públicas el viernes por la noche en Florida, no se comunicó directamente con Davis ni con otras partes interesadas, incluido el grupo clave de acreedores que habrían sido responsables de respaldar la propuesta.

“Me pareció una táctica típica de Trump: siempre hay un acuerdo que se puede cerrar, sigamos hablando”, dijo la segunda fuente.

Más tarde el viernes, Spirit comenzó a cancelar algunos vuelos nocturnos y de madrugada. Se esperaba que por la tarde la junta directiva de la compañía se reuniera para votar, pero la reunión nunca se llevó a cabo, ya que continuaron los esfuerzos por elaborar un plan, según una fuente. Sin embargo, a la noche, la aerolínea comenzó a comunicar a los líderes sindicales que no habría acuerdo.

Alrededor de las 2 a.m., después de que aterrizara el último avión de Spirit, la compañía anunció en un comunicado que había “iniciado un cese ordenado de nuestras operaciones, con efecto inmediato”.

Duffy dijo el sábado que los acreedores no lograron llegar a un acuerdo con el Gobierno estadounidense.

“En definitiva, se trataba de un asunto de acreedores. Una vez más, ellos tienen la última palabra sobre si quieren llegar a un acuerdo con el Gobierno”, declaró en una rueda de prensa en el Aeropuerto Internacional Newark Liberty.

“Pero también desde la perspectiva del Gobierno, muchas veces no tenemos US$ 500 millones disponibles en una cuenta de reserva que podamos destinar al rescate de una aerolínea. Así que se barajaron ideas creativas sobre cómo podría hacerse realidad. Esas dos cosas nunca se materializaron”, agregó Duffy.

Horas antes del anuncio nocturno, los aliados de Trump ya estaban culpando a sus predecesores.

Alex Bruesewitz, asesor externo de Trump, hizo referencia a una publicación en redes sociales de 2024 de la senadora demócrata Elizabeth Warren en la que elogiaba el fallo de un juez federal que bloqueó la compra propuesta de Spirit por parte de JetBlue debido a preocupaciones antimonopolio.

“Si Spirit Airlines fracasa, la culpa recaerá directamente sobre la desquiciada Elizabeth Warren y la administración de Biden. Sus políticas anticapitalistas acabaron con la fusión Spirit-JetBlue, que habría salvado a la aerolínea y protegido los puestos de trabajo de sus empleados”, escribió.

Warren refutó esa afirmación, y escribió el sábado en las redes sociales que “el aumento vertiginoso de los precios del combustible a causa de la guerra de Trump fue la gota que colmó el vaso para la aerolínea Spirit, que ya había quebrado dos veces”, y que la fusión fracasó porque un juez designado por Reagan dijo que era ilegal.

El sábado por la mañana, en el aeropuerto de Newark, Duffy también echó la culpa a sus predecesores.

“La historia ha juzgado la negativa de la administración de Biden a autorizar la fusión entre JetBlue y Spirit, y creo que la ha considerado un error garrafal”, dijo Duffy.

En 2023, el Departamento de Justicia presentó una demanda para detener la adquisición de Spirit por parte de JetBlue, como parte del argumento del Gobierno de Biden a favor de una mayor competencia entre las empresas, especialmente en el sector. En enero de 2024, un juez federal falló en contra de la fusión, argumentando su preocupación por el aumento de los precios para los pasajeros y la importante deuda de JetBlue.

Mientras tanto, la quiebra de Spirit ha dejado varados a miles de pasajeros que tienen que modificar sus planes y a millones que tienen tiquetes para fechas futuras.

United, Delta, JetBlue y Southwest, anunció Duffy el sábado, “limitarán los precios de los boletos para los clientes de Spirit”. American Airlines y Delta, dijo, ofrecerán “tarifas reducidas en las rutas de Spirit con mayor volumen de pasajeros”. Agregó que Allegiant se ha comprometido a congelar los precios de los boletos en las rutas que comparte con Spirit. Y Frontier Airlines, dijo, ofrecerá un 50 % de descuento en las tarifas base hasta el 10 de mayo.

El cierre podría tener efectos más amplios en los precios y hacer que los viajes aéreos sean menos accesibles.

“Es otro golpe para la clase trabajadora. Los pasajeros de Spirit viajan con un mínimo de servicios y ahora no tienen otra opción”, dijo la primera fuente.

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