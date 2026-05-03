Hospitalizan al exalcalde de Nueva York Rudy Giuliani y está en estado crítico, dice portavoz

Por Elise Hammond, CNN

El exalcalde de Nueva York Rudy Giuliani se encuentra en estado crítico pero estable en el hospital, dijo su portavoz el domingo.

“El alcalde Giuliani es un luchador que ha enfrentado cada desafío en su vida con una fortaleza inquebrantable, y está luchando con ese mismo nivel de fortaleza mientras hablamos”, dijo el portavoz Ted Goodman en un comunicado en X.

El comunicado no indicó por qué el hombre de 81 años está en el hospital.

El presidente Donald Trump publicó en Truth Social que Giuliani es un “Verdadero Guerrero y el Mejor Alcalde en la Historia de la Ciudad de Nueva York”.

“Qué tragedia que haya sido tratado tan mal por los Lunáticos de la Izquierda Radical, Demócratas TODOS — ¡Y ÉL TENÍA RAZÓN EN TODO! Hicieron trampa en las Elecciones, fabricaron cientos de historias, hicieron todo lo posible para destruir nuestra Nación, y ahora, miren a Rudy. ¡Qué triste!”, dijo Trump en la publicación sobre la hospitalización de Giuliani.

Giuliani, exabogado personal de Trump, cuyo liderazgo de Nueva York tras los ataques del 11 de septiembre de 2001 le valió el apodo de “el alcalde de Estados Unidos”, ha enfrentado una serie de problemas legales y financieros desde las elecciones de 2020.

Se declaró inocente de los cargos penales estatales que se le imputan en relación con el plan de subversión electoral en Arizona. El año pasado, la fiscalía desestimó un caso similar contra Giuliani y otros en Georgia. Las dos exfuncionarias electorales de Georgia, Ruby Freeman y Shaye Moss, también obtuvieron una indemnización de US$ 148 millones por difamación en su contra debido a las falsas acusaciones que hizo sobre ellas tras las elecciones de 2020.

Aun así, ha recibido apoyo de Trump, y el presidente lo nombró el pasado junio para un consejo asesor dentro del Departamento de Seguridad Nacional.

Giuliani fue hospitalizado en agosto después de que resultó herido en un accidente automovilístico en Nueva Hampshire, dijeron su jefe de seguridad y la Policía Estatal de Nueva Hampshire. Tres personas, incluido Giuliani, fueron trasladadas al hospital en ambulancia con “lesiones que no ponían en peligro la vida”, dijo la policía.

En 2020, el exalcalde pasó cuatro días en el hospital luchando contra el coronavirus.

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