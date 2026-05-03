Viajaba por el país para una cita a ciegas. Pero terminó enamorándose de la azafata

Por Francesca Street, CNN

Cuando Angela Buckner decidió volar a través de Estados Unidos para una cita a ciegas, no vio la decisión como un salto de fe.

En cambio, Angela consideró el viaje como una aventura divertida más dentro de una serie de escapadas románticas despreocupadas.

“Era supervisora recreativa, relajada, sin buscar una relación, solo tratando de divertirme”, cuenta hoy Angela a CNN Travel. “Estaba muy emocionada de ir a Nueva York y literalmente hacía lo que quería”.

Ese día del otoño de 2023, Angela subió al avión sin expectativas. Unos amigos habían organizado la cita y la conocían bien, así que Angela —que entonces tenía 28 años— pensó que, como mínimo, se divertiría.

No prestó atención a la azafata que la saludó en la puerta. Caminó hacia la parte trasera del avión, lista para desconectarse y descansar.

“Normalmente cuando vuelo me pongo los Beats, la capucha encima y me desconecto completamente”, dice Angela.

Cuando el avión comenzó a alejarse de la puerta de embarque, Angela cerró los ojos. Cuando volvió a abrirlos, ya estaban en el aire. Entonces empezó a escuchar las voces a su alrededor.

La azafata conversaba con la pareja mayor sentada junto a Angela, que acababa de pedir vino tinto. Les preguntaba cuánto tiempo llevaban juntos, los animaba a disfrutar el vuelo y bromeaba con ellos.

“Estaba medio dormida y me desperté porque ella hablaba muy fuerte con las personas mayores”, recuerda Angela.

Angela empezó a prestar atención a la conversación y se encontró sonriendo. Le pareció encantador ver a la joven azafata conectando con la pareja.

“Pensé: ‘Dios mío, es tan dulce y generosa’”, recuerda Angela. “Amo mucho a las personas mayores porque es de ellas de quienes aprendemos, gracias a ellas estamos aquí. Así que verla reconfortándolos y hablando con ellos… pensé: ‘Es tan dulce’”.

Angela miró por primera vez a la azafata. La mujer sonreía de oreja a oreja mientras hablaba con sus vecinos de asiento. Entonces, de repente, dirigió su atención hacia Angela. Y de alguna manera su sonrisa se hizo aún más grande. El corazón de Angela dio un vuelco.

“En ese momento me olvidé por completo de la cita”, recuerda Angela. “Todo pasó a ser ella. Todo era ella”.

Para la azafata Brittany Hairston, aquel vuelo a Nueva York comenzó como cualquier otro. Estaba junto a la puerta saludando a los pasajeros mientras abordaban. Algunos le devolvían la sonrisa. La mayoría la ignoraba.

Era de noche y se trataba de su último vuelo del día. Brittany, que entonces tenía 32 años, amaba volar y el estilo de vida de las azafatas, incluso cuando estaba cansada, cuando había mucho trabajo o cuando los pasajeros eran difíciles.

“Estaba soltera, viviendo en Nueva York, viajando por el mundo, conociendo personas y disfrutando la vida. Era genial”, recuerda.

Entonces apareció Angela. Ni siquiera miró hacia Brittany, pero Brittany quedó inmediatamente fascinada.

“Subió al avión… esta diosa altísima”, recuerda Brittany. “Empecé inmediatamente a pellizcar a la otra azafata. Le decía: ‘Dios mío, mira, mira’”.

Mientras tanto, Angela solo estaba concentrada en llegar a su asiento.

“Tenía los audífonos puestos, la capucha puesta y ni siquiera prestaba atención”, recuerda Brittany. “Yo tenía la boca abierta y quizá hasta se me estaba cayendo la baba”.

Brittany se giró hacia su compañera y le dijo que ella tenía que ser quien atendiera a Angela una vez estuvieran en el aire.

“Dios mío, es hermosa”, dijo Brittany, medio para sí misma y medio para su compañera, que levantó una ceja divertida.

Luego Brittany observó cómo Angela caminaba hacia la parte trasera del avión, acomodaba sus largas piernas en el pequeño asiento y cerraba los ojos.

“Recuerdo que estaba sentada en la fila 28”, dice Brittany.

Una vez el avión estuvo en el aire, Brittany comenzó a atender a los pasajeros. Mientras avanzaba por el pasillo, se preparaba mentalmente para hablar con la mujer de la fila 28.

Pero cuando llegó, se dio cuenta de que Angela estaba profundamente dormida: ojos cerrados, audífonos puestos y capucha arriba.

Normalmente habría pasado de largo con un pasajero dormido. Pero Brittany esperaba que su interacción con los vecinos de asiento de Angela —la adorable pareja mayor que tomaba vino— lograra despertarla.

“Hablábamos sobre cuánto tiempo llevaban juntos”, recuerda. “Yo hablaba tan fuerte… decía: ‘¿Quieren más vino?’”.

Cuando finalmente vio que Angela abría los ojos, Brittany se dirigió inmediatamente a ella sonriendo.

“Le pregunté: ‘¿Te puedo traer algo de tomar?’. Y ella pidió una Sprite de manera muy tranquila, como con un ojo abierto y el otro cerrado”, recuerda Brittany. “Le pregunté: ‘¿Galletas o pretzels?’. Le di unas galletas…”.

Durante toda la interacción, Brittany estaba sonrojada. Asumía que sus sentimientos debían ser totalmente evidentes en su rostro. Mientras tanto, Angela, sonriendo de forma enigmática, era más difícil de descifrar. Brittany siguió conversando mientras intentaba entenderla.

“Debes jugar baloncesto”, le dijo, refiriéndose a la estatura de Angela, que mide 1,88 metros. Angela explicó que había jugado para la Universidad Estatal de Wichita.

Brittany empezó inmediatamente a hablar sobre el esposo de su prima, que es de Wichita.

“Entonces le dije: ‘Dios mío, en Wichita no hay nada’. Y ella terminó diciendo: ‘Bueno, en realidad sí hay cosas en Wichita. Déjame ver tu teléfono’”.

Todavía sintiéndose como si estuviera en trance, la azafata sacó el teléfono de su bolsillo y abrió la aplicación de notas, pensando que Angela iba a escribirle recomendaciones de viaje.

“Pensé que iba a escribir: ‘Bueno, tenemos el zoológico del condado de Sedgwick. Tenemos esto, tenemos aquello’”.

En cambio, Brittany vio cómo Angela escribía su número de teléfono.

“Casi me derrito ahí mismo”, recuerda Brittany. “Fui brincando hasta la parte trasera del avión. Pensaba: ‘Dios mío, conseguí su número’”.

Brittany le escribió inmediatamente a su mejor amiga, también azafata, para contarle lo que había pasado.

Y entonces Angela y Brittany empezaron a enviarse mensajes ahí mismo, dentro del avión.

“Quedé completamente fascinada. Pensaba: ‘Tengo que volver a verla’”, recuerda Brittany.

Al aterrizar en Nueva York, Angela le escribió inmediatamente a su mejor amiga sobre Brittany. Le contó que acababa de enamorarse a primera vista en un vuelo.

Aun así asistió a la cita a ciegas, pero tenía la mente en otro lugar.

“Fuimos a un restaurante y de hecho la pasamos muy bien, pero yo solo podía pensar en Brittany”, recuerda Angela. “No podía esperar para hablar con ella y volver a verla. Supe que era especial desde el momento en que nos conocimos, así que en ese momento no me interesaba nadie más”.

Puede que Angela pareciera tranquila y serena ante Brittany durante el vuelo, pero por dentro era un torbellino de emociones y emoción. Intentaba convencerse de calmarse, diciéndose que aquella interacción no necesariamente significaba algo.

“Pensaba: ‘Las azafatas conocen personas todo el tiempo y coquetean’”, recuerda.

Mientras tanto, Brittany iba camino a su apartamento en Queens cuando la emoción del vuelo comenzó a transformarse en nervios, dudas e incertidumbre. Empezó a cuestionarse si siquiera era buena idea mantenerse en contacto con Angela, y mucho menos viajar para verla.

“Soy azafata. Viajamos y todo eso… pero realmente no te conozco así”, recuerda haber pensado.

Además, aunque Brittany se había sentido atraída por mujeres antes, solo había tenido relaciones con hombres. Dudaba sobre actuar según sus sentimientos.

“Siempre me sentí atraída tanto por hombres como por mujeres, pero nunca me imaginé saliendo con una mujer porque me preocupaba lo que pensarían el mundo y mi familia”, dice.

A pesar de sus respectivas inseguridades, Brittany y Angela siguieron enviándose mensajes.

“Después de hablar con ella durante esos meses pensé: ‘Bueno, es genial, tal vez podamos salir…’”, dice Brittany.

Aun así, Brittany alternaba entre reconocer su atracción por Angela y convencerse de que simplemente estaba dejándose llevar por la emoción de haber conocido a una nueva amiga.

Ese diciembre, Brittany fue asignada a un vuelo benéfico que llevaba niños a Disney World en Orlando.

“Por lo general son niños con enfermedades o cuyos padres estaban en las fuerzas militares y murieron”, explica Brittany. “Decoramos el avión y nos disfrazamos de personajes de Disney”.

Le encantaba trabajar en esos vuelos. Y por pura coincidencia, el avión debía viajar directamente a Wichita después de dejar a los pasajeros en Orlando. Brittany tendría 24 horas libres en la ciudad de Angela.

Cuando escuchó el plan, Angela organizó inmediatamente el itinerario perfecto.

“Tenía que impresionarla y hacer que fuera inolvidable”, dice Angela.

Brittany estaba emocionada, pero dudosa. Decidió alquilar un carro y reservar un hotel, intentando mantener cierta independencia, como si su visita a Wichita fuera solo una coincidencia.

“Le dije: ‘¿Por qué alquilaste un carro? Yo voy a ser tu chofer todo el día’”, recuerda Angela. “Fui a recogerla. Hicimos muchísimas cosas. Fuimos a un restaurante, salimos a comer y luego la llevé a una sala de videojuegos porque me encantan los videojuegos. Después fuimos a un bar…”

Al final del día, Angela y Brittany ya estaban planeando volver a verse en Nueva York tres semanas después.

“Pero esa noche no podía dormir. Solo daba vueltas pensando: ‘Dios mío, ¿qué hago?’”, recuerda Brittany.

No quería irse. Pensó en quedarse un día más y luego se decía a sí misma que era una idea absurda. Seguía dudando mientras esperaba su vuelo, consciente de que sentía algo por Angela que todavía no quería enfrentar.

“Fui al aeropuerto y me senté pensando: ‘Dios mío, no puedo irme. No puedo irme’”, recuerda Brittany. “Llamé a mi mejor amiga y le dije: ‘Amiga, no puedo irme. No sé qué hacer, pero no puedo irme’. Y ella me respondió: ‘Entonces no te vayas’”.

Brittany protestó. Su amiga le dijo que no tenía que complicarlo tanto: si quería quedarse, debía quedarse. Entonces Brittany hizo un trato consigo misma: si llamaba al hotel y tenían habitación disponible por una noche más, se quedaría.

Sí la tenían. Así que Brittany llamó a Angela.

“He decidido quedarme un día más”, le dijo tímidamente. “Si estás libre, ¿podemos salir? Simplemente no podía irme…”

Angela estaba en el aeropuerto antes de que Brittany pudiera procesarlo y las dos pasaron otro día mágico juntas en Wichita. Luego, tres semanas después, Brittany y Angela volvieron a encontrarse en el aeropuerto JFK.

Como azafata, Brittany puede pasar seguridad sin tarjeta de embarque, así que recibió a Angela directamente en la puerta de llegada.

“Saqué mi lado artístico. Compré cartulina, tijeras, marcadores, pegamento y escarcha. Escribí: ‘Bienvenida a Nueva York, Angie’”, cuenta Brittany. “En cuanto salió del avión, ahí estaba yo con ese enorme cartel”.

Angela vio a Brittany agitando el cartel, sonriendo, y corrió a abrazarla.

“Todavía tengo el cartel”, dice Angela.

En sus mensajes, Angela le había contado a Brittany que era fanática de la historia, así que Brittany la llevó a los mejores museos de la ciudad y a la Estatua de la Libertad. Salieron a comer juntas. Caminaron por la ciudad sonriéndose mutuamente. Y comenzaron a abrirse emocionalmente.

Los padres de Angela y Brittany habían muerto jóvenes, algo de lo que normalmente les costaba hablar, pero que ahora parecía surgir con más facilidad. También conectaron gracias a la fe que compartían.

“Ella prestaba atención y escuchaba”, dice Angela, quien recuerda sentir que la conexión entre ambas tenía una profundidad que no encajaba con lo que Brittany seguía diciéndole: “Solo nos estamos divirtiendo”.

Angela repetía esas palabras, aunque no terminaba de creerlas.

“Yo decía: ‘Sí, solo nos estamos divirtiendo. No quiero una relación, simplemente disfrutemos el tiempo juntas’”.

Pero cuanto más escuchaba esas palabras en voz alta, menos sentía que fueran ciertas. Angela pensaba que Brittany simplemente necesitaba tiempo para aceptar lo que estaba ocurriendo.

“Para ella era un poco más difícil porque no había estado con mujeres de esa manera y yo sí, así que era algo completamente distinto”, dice Angela.

Angela se describe a sí misma como “alguien que aprovecha las oportunidades” cuando se trata del amor y el romance. Siempre le había “gustado lo que le gustaba cuando le gustaba” y se enamoraba de la persona, no del género. Pero Angela entendía que para Brittany actuar según sus sentimientos era un paso enorme.

“Pero yo sabía que la quería, sabía que la necesitaba y sabía que iba a conquistarla. No quiero sonar arrogante, pero teníamos demasiadas cosas en común… demasiadas coincidencias”.

Después del viaje a Nueva York, Brittany y Angela siguieron viéndose cuando podían. Hubo una “progresión natural”, dice Brittany. Poco a poco se sentía más cómoda con Angela y ambas se acercaban cada vez más.

Una noche estaban acostadas juntas en la cama, “solo hablando, riéndonos y pasando un buen rato”, recuerda Brittany.

“Me estaba quedando dormida cuando ella me tocó y me dijo: ‘Bueno, ¿por qué no lo dices de una vez?’”.

“¿Decir qué?”, respondió Brittany, somnolienta y sonriendo.

Angela le devolvió la sonrisa y repitió: “¿Por qué no lo dices de una vez? Las dos lo sabemos”.

Brittany hizo una pausa. Entonces dijo las palabras en voz alta por primera vez:

“Te amo”.

Al día siguiente, las dos salieron a caminar juntas por Wichita. En ese momento Angela era directora recreativa de la ciudad —ahora es supervisora recreativa— y le encantaba mostrarle a Brittany la belleza natural de su ciudad.

“Fuimos a una de las instalaciones recreativas y tienen un sendero natural precioso”, recuerda Brittany. “Había un lago hermoso y caminamos hasta el muelle. Estábamos al final”.

Brittany levantó la mirada hacia Angela.

“Sé que anoche estábamos medio dormidas”, comenzó. “Pero ahora estoy despierta. Así que quiero asegurarme de que sepas que te amo”.

Entonces besó a Angela.

“Y Angela me miró con esos ojitos enamorados y dijo: ‘Yo también te amo’”, recuerda Brittany.

Era febrero de 2024, apenas unos meses después de haberse conocido en el vuelo. Oficialmente se convirtieron en pareja en la primavera de ese año.

“Nos tomamos nuestro tiempo, aunque creo que ambas sabíamos que íbamos a estar juntas. Solo queríamos asegurarnos de que fuera lo correcto antes de hacerlo”, dice Angela. “Yo le dije: ‘Cuando me entrego de verdad, me entrego completamente’. Y ella me respondió: ‘Mi próxima relación será la última de mi vida’”.

Aunque una parte de Angela quería entregarse completamente desde el principio, también disfrutó el proceso lento de enamorarse cada día más de Brittany.

“Me hizo esforzarme”, dice Angela. “Y lo agradecí muchísimo, lo respeto y lo valoro aún más porque requirió esfuerzo y no fue fácil. Nunca fue fácil, pero ha sido increíble. Aprendo algo nuevo de Brittany todos los días. De verdad es una persona especial”.

Para Brittany, entregarse a la relación con Angela también implicó ser honesta sobre sus sentimientos, tanto consigo misma como con sus seres queridos. Durante gran parte de los primeros meses mantuvo la relación en privado.

“En mi corazón sabía que amaba a Angie y que quería estar con ella para siempre, sin importar lo que pensara cualquier otra persona”, dice Brittany hoy. “Iba y venía conmigo misma pensando en cómo me sentía y cómo iba a explicarles eso a las personas, pero tenía que hacerlo porque ella merecía más, nosotras merecíamos más”.

Cuando Brittany reunió el valor para contárselo a su mamá, recibió únicamente amor, apoyo y entusiasmo.

“Se lo conté a mi mamá, que estaba muy feliz de que yo fuera tan feliz y me amaba sin importar qué”, dice Brittany. “Después de eso sentí que estaba en la cima del mundo y ambas decidimos hacerlo oficial en redes sociales”.

El enorme cariño que Angela y Brittany recibieron de amigos y familiares fue increíble. Brittany se sintió impulsada por el amor y el optimismo.

“Un par de meses después me tatué en el muslo la letra de una canción que dice: ‘No tienes que cambiar nada. El mundo puede cambiar su corazón’, y eso es exactamente lo que siento”, dice Brittany. “Ya no tengo miedo de amar abiertamente”.

Brittany y Angela se dieron cuenta muy pronto de que sus planes de futuro coincidían. Ninguna quería tener hijos —“somos las tías divertidas”, dice Angela— y ambas admiraban las largas relaciones de sus padres y soñaban con construir una unión igual de duradera y especial.

Aunque al principio tenían perspectivas algo distintas sobre el matrimonio.

“Yo sabía mucho antes que ella que iba a casarme con ella y pasar el resto de mi vida a su lado”, dice Angela sobre Brittany.

Para Brittany, la idea del matrimonio era intimidante al principio. Estaba acostumbrada a su independencia. Pero mientras más conocía a Angela, más cambió su perspectiva. Empezó a ver el matrimonio como un símbolo de “amor incondicional”.

En el primer aniversario del día en que se conocieron en el vuelo, Brittany y Angela planearon salir juntas en Wichita para celebrarlo. Como sorpresa, Angela organizó encontrarse con Brittany en un cine.

Brittany sospechaba un poco. Aunque coinciden en muchísimas cosas, tienen gustos muy distintos cuando se trata del cine.

“Ella ama las películas”, dice Brittany sobre Angela. “Le encantan. Su papá y ella iban al cine todo el tiempo. A mí no me gustan porque me parecen aburridas”.

Angela pasó gran parte del primer año intentando —sin éxito— convertir a Brittany en fanática del cine.

“Si la película no me atrapa en los primeros cinco minutos, no quiero verla”, dice Brittany encogiéndose de hombros.

La única película que Brittany realmente ama —y ha amado durante años— es el musical “Dreamgirls”.

Cuando se encontró con Angela afuera del cine, Brittany solo estaba emocionada de ver a su pareja, incluso si el plan incluía una película potencialmente “aburrida”.

“Ella tenía un enorme ramo de flores. Me abrazó y me dijo feliz aniversario”, recuerda Brittany.

“Luego entramos al cine y no había nadie más. Había pétalos de rosa en el suelo del pasillo. En el centro había velas formando un corazón y más pétalos alrededor”.

Brittany no podía creerlo. Entonces miró la pantalla, donde aparecía proyectado: “Buck and Bell”.

“Buck” es el apodo de Angela, una abreviación de su apellido. “Bell” es el de Brittany, inspirado en Campanita, el personaje de Disney que siempre ha amado.

“Y luego vimos mi película favorita”, dice Brittany.

Angela había alquilado toda la sala solo para ellas dos y organizó una función privada de “Dreamgirls”.

“Me sé cada palabra, cada baile, todo”, dice Brittany.

Durante buena parte de la película se levantó en el pasillo mientras su novia sonreía y se reía al verla. Fueron dos horas increíbles.

Al terminar la película, Brittany se preparó para irse, pero Angela le dedicó una sonrisa cómplice.

“Me puso el brazo alrededor y me dijo: ‘Espera, todavía hay más’”.

De repente, la pantalla del cine se llenó con un montaje de fotos de Brittany y Angela.

“Fotos de toda nuestra relación”, dice Brittany. “Nos levantamos y ella tomó mi mano. Caminamos hasta el centro. Y en la pantalla apareció: ‘Brittany, ¿quieres ser mi para siempre?’”.

Brittany estaba aturdida. No podía dejar de sonreír.

“Entonces Angela se arrodilló y empezó a hablar. Para ser sincera, no recuerdo qué dijo. Solo la abracé, la levanté y dije: ‘Sí’”.

Brittany giró la cabeza y vio a las hermanas y la mamá de Angela al fondo del cine, aplaudiendo y tomando fotos.

“Fue tan hermoso. Incluía su amor por las películas y mi película favorita. Literalmente alquiló todo el cine”, dice Brittany. “Simplemente… wow. Nunca me había sentido tan sorprendida ni tan especial. Dios mío. Fue precioso”.

“Ella me hace querer hacer cosas que nunca imaginé”, dice Angela sobre la propuesta. “Quería que fuera especial para las dos. Quería que compartiéramos algo juntas y definitivamente lo logramos”.

Hoy, Angela y Brittany esperan con ilusión su boda y el futuro juntas. Por ahora planean escaparse para casarse —quizás en Las Vegas o tal vez en alguna playa— y después celebrar una gran fiesta con familiares y amigos.

Durante los últimos dos años y medio, Brittany y Angela han mantenido una relación a distancia entre Wichita y Nueva York, algo que ha sido más fácil gracias a los beneficios de viaje del trabajo de Brittany. Pero la pareja también está emocionada por finalmente vivir en el mismo lugar. Planean mudarse juntas a una casa adosada en Wichita dentro del próximo mes.

A lo largo de los años de relación a distancia, Angela adquirió la costumbre de dejarle pequeñas notas a Brittany dentro de su bolso cada vez que se despiden y regresan a sus respectivos estados. Es una tradición que planea mantener incluso cuando ya vivan juntas.

“Pequeñas notas adhesivas”, dice Brittany. “Siempre las encuentro cuando más las necesito. Mis pasajeros están siendo insoportables y entonces encuentro una notita y la leo con la voz de ella en mi cabeza”.

“Algo pequeño puede hacerte sentir cálida y querida”, dice Angela. “Solo saber que alguien está pensando en ti”.

Cada vez que trabaja en un vuelo, Brittany piensa en Angela y reflexiona sobre todas las piezas que tuvieron que encajar para que su encuentro ocurriera de esa manera.

“El avión pudo haber estado lleno de pasajeros y quizá no habría tenido tiempo para hablar con ella. O ella pudo haberse quedado dormida todo el vuelo”, reflexiona Brittany. “O iba camino a una cita a ciegas organizada por algunas de sus compañeras de baloncesto y pudo haber conectado con otra persona”.

Para Brittany, el hecho de que todo haya coincidido así demuestra que ella y Angela “estaban destinadas a encontrarse”.

“Estamos hechas la una para la otra. Somos almas gemelas”, dice. “Cuando vi a Angela, la atracción fue inmediata. De alguna manera supe que mi vida iba a cambiar, aunque no tenía idea de cómo. Simplemente sentí una sensación cálida dentro de mí, algo que nunca había sentido antes. Ahora puedo decir que era la sensación de encontrar a esa persona en el mundo que fue elegida especialmente para ti, tu alma gemela”.

Para Angela, su inesperado encuentro es un recordatorio de que “pueden pasar cosas increíbles”, incluso contra todo pronóstico y fuera de la zona de confort.

Volar para una cita a ciegas quizá no parecía un salto de fe, pero entregarse a su conexión con Brittany sí lo fue.

“Me alegra que ambas nos hayamos dado una oportunidad, porque no creo que pueda imaginar mi vida sin ella”, dice Angela. “Me alegra que nos atreviéramos a salir de lo cómodo y exponernos, y ahora espero que nuestra historia pueda conectar con otras personas y demostrarles que uno nunca sabe”.

“Yo soy de Wichita, Kansas, y ella es una azafata de Nueva York. ¿Qué probabilidades había? Como ella dice, estaba destinado a pasar”.

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