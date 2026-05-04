La princesa Eugenia está embarazada de su tercer hijo, según anunció el Palacio de Buckingham

Por Lianne Kolirin, CNN

La princesa Eugenia del Reino Unido espera su tercer hijo con su esposo Jack Brooksbank, según anunció el Palacio de Buckingham este lunes.

La pareja, que dará la bienvenida a su nuevo miembro este verano, ya tiene dos niños: August Philip Hawke Brooksbank, quien nació en febrero de 2021, y Ernest George Ronnie Brooksbank, que llegó en mayo de 2023.

El comunicado real, compartido en redes sociales, decía: “Su alteza real la princesa Eugenia y el Sr. Jack Brooksbank se complacen en anunciar que esperan su tercer hijo juntos, que nacerá este verano”.

“August (de 5 años) y Ernest (de 2 años) también están muy emocionados de que un nuevo hermanito o hermanita se una a la familia”.

El mensaje añadía que el rey Carlos III, quien será el tío abuelo del nuevo bebé, está “encantado con la noticia”.

La princesa y su esposo se casaron en la Capilla de San Jorge, en el Castillo de Windsor, en octubre de 2018, solo unos meses después de que el primo de Eugenia, Harry, duque de Sussex, contrajera matrimonio con Meghan, duquesa de Sussex.

Eugenia, duodécima en la línea de sucesión al trono británico, es la segunda hija del hermano del rey Carlos, el expríncipe Andrés, caído en desgracia. El bebé será su quinto nieto con su exesposa Sarah Ferguson.

En los últimos meses, la familia real ha tenido pocas buenas noticias. Mountbatten-Windsor se ha visto obligado a renunciar a sus títulos reales y también a trasladarse de Royal Lodge, en Windsor, a la finca de Sandringham, en Norfolk.

Además, el expríncipe se enfrenta a una creciente presión para que responda a más preguntas sobre su relación con el fallecido Jeffrey Epstein, condenado por delitos sexuales. La Policía británica inició una investigación por presunta conducta indebida en el ejercicio de sus funciones y violación de secretos oficiales, luego de que unos correos electrónicos desenterrados parecieran sugerir que el expríncipe compartió material confidencial con Epstein durante su mandato como enviado comercial del Reino Unido. Mountbatten-Windsor ha negado previamente cualquier irregularidad en relación con sus vínculos con Epstein.

Mientras tanto, también se cree que Ferguson estaba vinculada a Epstein, como lo demuestran los archivos publicados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Eugenia, de 36 años, y su hermana mayor, Beatriz, de 37, se han visto envueltas en el escándalo que ha sacudido a su familia como consecuencia de los vínculos de sus padres con Epstein, aunque no hay indicios de que hayan cometido ningún delito.

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Con información de Max Foster y Lauren Said-Moorhouse, de CNN.