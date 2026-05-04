Las 5 cosas que debes saber este 4 de mayo: estrecho de Ormuz, la CIA en México, cierre de Spirit Airlines y más

Por CNN en Español

La controversia por la presencia de la CIA en México. Investigan brote de hantavirus en un crucero. El Kremlin refuerza la seguridad en torno a Putin ante temores de asesinatos. Esto es lo que debes saber para comenzar el día. Primero la verdad.

El presidente Donald Trump anunció que Estados Unidos comenzará a guiar barcos a través del estrecho de Ormuz para “restaurar la libertad de navegación” en esa vía vital. Las Fuerzas Armadas indicaron que no se trata de una operación de escolta y que el apoyo militar incluirá más de 100 aeronaves y 15.000 soldados. Irán, por su parte, asegura que este plan es una violación del alto el fuego.

Un operativo de seguridad ejecutado hace dos semanas para desmantelar laboratorios clandestinos que fabricaban drogas sintéticas en el estado de Chihuahua, ubicado en el norte de México y fronterizo con Estados Unidos, derivó en una controversia que aún no tiene un final a la vista. Dos agentes muertos y una renuncia después, continúan las tensiones entre gobiernos.

Un presunto brote de hantavirus en un crucero en el océano Atlántico mató a tres personas y enfermó al menos a otras tres, informó el domingo la Organización Mundial de la Salud. Uno de los pacientes estaba en cuidados intensivos en un hospital sudafricano, dijo la agencia de salud de la ONU.

El Kremlin incrementó drásticamente la seguridad personal alrededor del presidente Vladimir Putin, instalando sistemas de vigilancia en las casas de sus colaboradores cercanos como parte de nuevas medidas motivadas por una ola de asesinatos de altos mandos militares rusos y temores de un golpe de Estado, según un informe de una agencia de inteligencia europea obtenido por CNN.

El colapso de la aerolínea se produce después de que cayera en su segunda bancarrota tras años de dificultades y no lograra asegurar un acuerdo de rescate de último minuto con el Gobierno de Trump. Los efectos fueron inmediatos: se cancelaron todos sus vuelos, se suspendió el servicio al cliente y aseguran que harán reembolsos. Esto es lo más reciente.

¿Quién ganó el Gran Premio de Miami de Fórmula Uno?

A. Andrea Kimi Antonelli

B. Max Verstappen

C. Franco Colapinto

D. Sergio “Checo” Pérez

⬇️ Conoce la respuesta más abajo.

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La edición de 2026, cuyo tema es “Costume Art”, tiene al presidente ejecutivo de Amazon, Jeff Bezos, y su esposa, Lauren Sanchez, como los principales benefactores.

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5.000

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“Supéralo, perdónanos y vente”

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👋 Nos vemos mañana.

🧠 La respuesta del quiz es: A. El piloto italiano de Mercedes Andrea Antonelli ganó el GP de Miami y es su tercera victoria consecutiva en la gran carpa del automovilismo.

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