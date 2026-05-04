Trump tiene un nuevo plan para el estrecho de Ormuz, pero el mercado no lo compra

Análisis de Matt Egan, CNN

El mundo está desesperado por una solución para terminar con el atasco de tráfico de petroleros en el estrecho de Ormuz.

El Gobierno de Trump trata de hacerlo: anunció que el lunes había guiado con éxito a dos embarcaciones de EE.UU. fuera del estrecho. Pero su “Proyecto Libertad” no parece ser el cambio de juego que se necesita para poner fin a la histórica crisis energética.

Al menos, ese es el mensaje del mercado.

Los precios de la energía no se desplomaron después de que el presidente Donald Trump anunciara el nuevo esfuerzo de EE.UU. para “guiar” barcos a través del estrecho de Ormuz.

Los futuros del petróleo subieron por encima de US$ 100 el barril y luego subieron aún más cuando barcos e instalaciones energéticas clave en el Medio Oriente fueron atacados el lunes, lo que generó dudas sobre la durabilidad del alto el fuego.

Y los futuros de la gasolina también se dispararon, lo que indica que la situación en las estaciones de combustible empeorará antes de mejorar.

En este punto, el mercado apuesta a que el Proyecto Libertad no desbloqueará la enorme cantidad de energía atrapada en el Medio Oriente.

El escepticismo refleja algunas realidades:

1.) No es una misión de escolta: el Proyecto Libertad es una labor para “restaurar la libertad de navegación” en el estrecho de Ormuz que contará con más de 100 aeronaves en tierra y en el mar y 15.000 efectivos, según el Comando Central de EE.UU. Si bien el anuncio de Trump muestra que los funcionarios de EE.UU.

están, con razón, enfocados en reabrir el estrecho de Ormuz, esto no es una promesa de que el ejército de EE.UU. acompañará a las embarcaciones que intenten transitar la vía marítima. De hecho, un funcionario de EE.UU. le dijo a CNN que esto no será una misión de escolta.

2.) Irán dice que viola el alto el fuego: funcionarios en Irán respondieron rápidamente al Proyecto Libertad argumentando que viola el frágil alto el fuego con Estados Unidos. No solo eso, sino que Irán pareció responder reanudando los ataques en la región.

3.) La confianza se ha visto afectada: la industria marítima se ha visto sacudida por el minado iraní del estrecho de Ormuz y los ataques a los buques que intentan atravesarlo. Los directivos del sector naviero ya expresan cautela respecto al Proyecto Libertad y se desconoce si los armadores de buques cisterna estarán dispuestos a correr el riesgo de intentar transitar por el estrecho.

El Proyecto Libertad se queda muy corto de una reapertura total del estrecho de Ormuz, un proceso largo que los analistas petroleros creen que será necesario para que el petróleo vuelva a fluir de manera suficiente a través del Medio Oriente y así bajar los precios de forma significativa. Eurasia Group advirtió que, a menos que haya “respaldo” de Irán o un gran despliegue naval en la región, el Proyecto Libertad fracasará.

“El plan de EE.UU. no aumentará sustancialmente el volumen de envíos a través del estrecho en el corto plazo”, escribió la consultora Eurasia Group en un informe del lunes.

Ese sentimiento fue compartido por Bjørn Højgaard, CEO del gestor de buques Anglo-Eastern, una empresa de gestión de barcos.

“Se necesitan ambas partes para desbloquear, no solo una”, dijo Højgaard. “Cualquiera de las partes puede señalar que está dispuesta a dejar pasar a ciertos barcos, pero a menos que la otra parte lo acepte en la práctica, no cambia de manera sustancial la realidad en el agua”.

Esa realidad se está volviendo aún más complicada por nuevos ataques cinéticos en la región.

Los ejércitos de EE.UU. e Irán intercambiaron disparos el lunes, con EE.UU.

haciendo explotar pequeñas embarcaciones iraníes en respuesta a ataques contra activos de EE.UU.

Una explosión sacudió a un barco vinculado a Corea del Sur en el estrecho de Ormuz.

La causa de la explosión se desconoce, pero el incidente subraya las preocupaciones de seguridad para las embarcaciones que estén pensando en realizar el viaje.

Y luego se desató un gran incendio en una instalación petrolera clave en Emiratos Árabes Unidos; un ataque que funcionarios allí atribuyeron a drones iraníes.

El incidente dañó la Zona Industrial Petrolera de Fujairah, el extremo de un oleoducto que se utiliza para evitar el estrecho de Ormuz.

Los futuros del crudo estadounidense cayeron inicialmente la noche del domingo tras las noticias del Proyecto Libertad, antes de revertir el rumbo. El West Texas Intermediate (WTI), el referente estadounidense, subió hasta US$ 107,46 por barril el lunes y, en las operaciones más recientes, avanzaba 3,5 % hasta US$ 105 por barril. El crudo Brent, el referente mundial y un factor clave de los precios de la gasolina, saltó 5 % hasta US$ 114 por barril.

Los futuros de la gasolina en EE.UU. también se dispararon el lunes, con otra ganancia de 4 %, o 15 centavos por galón.

Los precios minoristas en los surtidores se dispararon la semana pasada y el lunes alcanzaron un nuevo máximo de crisis de US$ 4,46 por galón, el nivel más alto en casi cuatro años.

Andy Lipow, presidente de Lipow Oil Associates, dijo a CNN que los precios de la gasolina probablemente llegarán a US$ 5 por galón si el estrecho de Ormuz permanece cerrado otro mes.

El mercado observará de cerca si el flujo de tráfico a través del estrecho de Ormuz se acelera en los próximos días.

La esperanza es que algunas de las embarcaciones atrapadas en el Golfo, que transportan suministros cruciales para el resto del mundo, finalmente puedan salir.

Pero el Proyecto Libertad, al menos en sus primeras etapas, parece carecer de la capacidad para despejar con rapidez el importante embotellamiento en el estrecho.

Hay alrededor de 170 millones de barriles de crudo, combustible de aviación, diésel y otros productos refinados varados en Medio Oriente a bordo de 166 petroleros, según estimaciones de Kpler.

“Podría ser un proceso muy laborioso sacar del Golfo de Medio Oriente los petroleros cargados —y hacer entrar los vacíos—, dado que no se están usando las rutas marítimas tradicionales por temor a minas”, dijo Matt Smith, principal analista de petróleo de Kpler.

Kpler estima que podría tardar hasta tres meses una vez que el estrecho de Ormuz se reabra por completo.

Funcionarios estadounidenses han intentado tranquilizar a los consumidores frustrados por el alza de los precios de la gasolina.

“La ayuda está en camino a partir de hoy”, dijo el secretario del Tesoro, Scott Bessent, en Fox News el lunes.

Bessent señaló que algunos de los petroleros más grandes atrapados en el estrecho transportan alrededor de 2 millones de barriles cada uno. Espera que el Proyecto Libertad pueda llevar ese petróleo al mercado pronto.

“Creo que el mercado va a estar bien abastecido… Estoy seguro de que, del otro lado de esto, el mundo va a estar inundado de petróleo”, dijo Bessent.

También señaló que la OPEP prometió recientemente aumentar la producción. Pero eso es en gran medida un gesto simbólico, porque el estrecho sigue cerrado.

En cualquier caso, los cientos de miles de barriles de producción prometida por la OPEP palidecen en comparación con la pérdida estimada de alrededor de 14 millones de barriles por día causada por la guerra que comenzó EE.UU. e Israel.

Y los 170 millones de barriles de petróleo varados en el estrecho, de manera similar, son una gota en el océano en comparación con los aproximadamente 900 millones de barriles de petróleo que los analistas estiman han quedado fuera de juego por el conflicto, una suma que crece cada día que el estrecho de Ormuz permanece cerrado.

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Con información de David Goldman y Kristie Lu Stout, de CNN.