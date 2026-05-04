Trump y el Partido Republicano impulsan purgas agresivas de listas de votantes hasta el día de las elecciones

Por Tierney Sneed, CNN

Durante décadas, se ha asumido generalmente que cualquier depuración masiva de los registros electorales debe completarse al menos 90 días antes de una elección.

Pero los republicanos y la administración Trump están poniendo a prueba el alcance de la ley federal que prohíbe los programas de eliminación “sistemática” dentro de los tres meses previos a una elección, mientras el presidente Donald Trump impulsa revisiones más agresivas de los registros de votantes para detectar no ciudadanos y otros votantes inelegibles.

El Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) ha lanzado un esfuerzo amplio para obtener el archivo de registro de votantes de casi todos los estados y revisar esos archivos en busca de sospechas de no ciudadanos. Para esta revisión, el DOJ está utilizando una herramienta federal de base de datos de inmigración conocida como SAVE, o Systematic Alien Verification for Entitlements, que ha demostrado ser propensa a producir falsos positivos.

Algunos funcionarios electorales estatales han indicado que quieren libertad para eliminar nombres en los meses o semanas previas a una elección, pero otros funcionarios electorales — junto con defensores de los votantes — están preocupados de que los votantes elegibles corran el riesgo de ser privados de su derecho al sufragio con el aumento de los programas de depuración, especialmente mientras Trump intenta involucrarse más. Afirman que el llamado “periodo de silencio” es necesario para darle a los votantes elegibles que son eliminados por error tiempo suficiente para volver a inscribirse.

Trump y altos funcionarios de su administración han sido implacables en sus afirmaciones de que un aluvión de extranjeros en los registros de votantes ha contaminado las elecciones, aun cuando estudios han demostrado que el voto de no ciudadanos es muy raro.

Que la administración Trump intente involucrar al Gobierno federal de manera más directa en el proceso electoral hace que los argumentos legales de los republicanos sobre el periodo de silencio sean “más preocupantes”, dijo Brent Ferguson, director sénior de litigios estratégicos en Campaign Legal Center, que ha demandado con éxito a estados por violar el “periodo de silencio” de 90 días de la Ley Nacional de Registro de Votantes.

“Esto crea una situación en la que el propio Gobierno federal es el actor que trata de depurar votantes de los registros en los días previos a la elección, lo cual es claramente ilegal”, dijo Ferguson.

Un tribunal de apelaciones dictaminó en 2014 que Florida no podía usar el sistema de datos SAVE para depurar sus listas dentro de los 90 días previos a la elección debido a la disposición de período de silencio en la NVRA.

La administración Trump y los republicanos argumentan que la prohibición no se aplica a las depuraciones dirigidas a personas no ciudadanas y a otros individuos que nunca deberían haber estado registrados en primer lugar.

Otro tribunal de apelaciones rechazó ese argumento cuando fue presentado por funcionarios estatales republicanos en Virginia. Pero la Corte Suprema, en 2024, emitió un fallo de emergencia en ese caso que permitió al entonces gobernador de Virginia, Glenn Youngkin, reiniciar un programa de eliminación de votantes apenas días antes de la elección, usando registros estatales para identificar presuntos no ciudadanos. (La gobernadora demócrata Abigail Spanberger terminó formalmente el programa cuando asumió el cargo este año y la demanda fue resuelta).

Ahora, el Comité Nacional Republicano está pidiendo a la Corte Suprema que se pronuncie sobre el fondo del asunto en un caso originado en Arizona. El Departamento de Justicia dijo en el litigio sobre sus demandas para obtener archivos de registro estatal que el período de silencio no se aplica a la revisión de listas de votantes que está realizando. Y en Ohio, el secretario del estado, el republicano Frank LaRose, está presentando argumentos similares para defender sus programas de mantenimiento de listas que utilizan datos de SAVE y del Departamento de Vehículos Motorizados estatal.

Los defensores de programas más agresivos de mantenimiento de listas dicen que existen mecanismos de seguridad para proteger contra la privación del derecho al voto.

“El argumento de que los estados –y especialmente los funcionarios electorales– no deberían hacer su trabajo o mantener listas de votantes precisas por una cuestión técnica es absurdo”, dijo a CNN el portavoz del RNC, Zach Parkinson.

Parkinson dijo que rechaza la idea de que “no podemos tener integridad electoral porque una persona imaginaria podría ser privada de su derecho al voto”.

Ya, los funcionarios electorales republicanos han adoptado programas más agresivos de mantenimiento de listas de votantes, con varios estados aprovechando la reforma que Trump hizo al SAVE para ampliar las bases de datos federales que utiliza y facilitar su uso a los estados. Pero esos funcionarios han descubierto que un número significativo de las personas que SAVE ha señalado como probables no ciudadanos en la comparación son, de hecho, ciudadanos.

Por ejemplo, una revisión de las listas de votantes de Idaho el año pasado utilizando el sistema SAVE inicialmente encontró 760 posibles no ciudadanos entre sus casi 1,1 millones de votantes registrados.

Pero tras una investigación más profunda, solo unas tres decenas fueron remitidas a las autoridades para ser investigadas por registro o actividad de votación de no ciudadanos, dijo a CNN el secretario de Estado de Idaho, Phil McGrane.

Mientras tanto, los funcionarios electorales locales se han quejado de que han recibido poca o ninguna orientación de sus jefes electorales estatales, quienes han enviado listas de personas que SAVE ha identificado como probables no ciudadanos.

Según una demanda que impugna el uso de SAVE en Texas, lo que los funcionarios locales hacen con esas listas varía mucho de condado a condado. Algunos condados realizan investigaciones adicionales sobre esas coincidencias —utilizando registros estatales que documentan la ciudadanía— para reducir el grupo de votantes que luego son notificados de que se cancelará su registro a menos que demuestren su ciudadanía. Otros condados envían avisos a todos los votantes identificados por SAVE como sospechosos de no ser ciudadanos.

Los conservadores enfatizan que existen opciones de respaldo para proteger a los votantes elegibles que no reciben el aviso de sus funcionarios electorales de que sus registros serán cancelados a menos que proporcionen prueba de ciudadanía.

En el caso de Virginia, por ejemplo, el estado argumentó en ese momento que cualquier ciudadano que fuera removido erróneamente podría volver a registrarse cuando se presentara en las urnas, bajo las leyes estatales de registro el mismo día. En estados sin registro el mismo día, esos votantes tendrían acceso a la votación provisional, que permite emitir votos que se apartan y solo se cuentan una vez que se resuelven los problemas de elegibilidad posteriormente.

El Departamento de Seguridad Nacional dijo a CNN a principios del mes pasado que, como parte de su renovación del programa SAVE, ha asignado a 150 empleados para realizar “verificaciones manuales” de las coincidencias producidas por el programa en busca de “inconsistencias” antes de enviar esos resultados al estado.

A principios de abril, DHS había identificado a 21.000 individuos como posibles no ciudadanos en las listas de votantes de un total de 60 millones de casos presentados; una tasa del 0,035 %. Sin embargo, una proporción mayor —alrededor del 3 % de todas las comparaciones— resultó inconclusa, según Wren Orey, director del Proyecto de Elecciones del Bipartisan Policy Center.

“Cuando se hace eso dentro de ese período de 90 días, el riesgo es simplemente mayor de que esos votantes no tengan tiempo o aviso adecuados para poder proporcionar los documentos que necesitarán antes de la elección”, dijo Orey a CNN. “Tal vez su certificado de nacimiento no cumple con los requisitos. Tal vez no tienen uno a mano, tal vez no tienen pasaporte. Eso podría tomar meses en obtenerse”.

Además, terminar el período de silencio para ese tipo de depuraciones podría “descargar” más trabajo en los oficiales electorales, que tendrán que investigar si las coincidencias de datos son precisas mientras están en la recta final para preparar una elección, dijo Charles Stewart, profesor del MIT que estudia los sistemas electorales.

“Hay una razón por la cual haces estas investigaciones alejadas de la elección”, dijo Stewart.

Es poco probable que el caso de Arizona, en el que se solicita a la Corte Suprema resolver el alcance del período de silencio de la NVRA, se resuelva antes de las elecciones intermedias. Pero es posible que litigios de emergencia obliguen a los tribunales a pronunciarse sobre cualquier programa de eliminación realizado semanas o días antes de la votación de noviembre, como ocurrió con demandas que impugnaron los esfuerzos de Virginia y Alabama para eliminar votantes justo antes de la elección de 2024.

Mientras el proyecto de ley nacional de verificación de ciudadanía para votantes de Trump ha naufragado en el Congreso, los estados han aprobado leyes que exigen revisiones regulares de los registros electorales contra SAVE, lo que establece la posibilidad de que el tema vuelva a estar en el calendario de emergencia de la Corte Suprema este otoño.

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