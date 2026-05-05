Brote de hantavirus en crucero: se sospecha que hubo transmisión de persona a persona, dice la OMS

Por Issy Ronald y Lex Harvey, CNN

Es posible que se haya producido cierta transmisión de persona a persona a bordo del crucero afectado por un brote de hantavirus que ha dejado tres muertos y varios enfermos, informó este martes la Organización Mundial de la Salud (OMS).

“Sabemos que algunos de los casos mantuvieron un contacto muy estrecho entre sí y, ciertamente, no se puede descartar la transmisión de persona a persona; por lo tanto, como medida de precaución, esto es lo que estamos asumiendo”, declaró a periodistas la Dra. Maria Van Kerkhove, directora de Preparación y Prevención de Epidemias y Pandemias de la OMS.

No obstante, las autoridades sanitarias han subrayado que el brote no representa un riesgo más amplio para la salud pública.

“El riesgo para la población general es bajo”, afirmó Van Kerkhove, explicando que cualquier posible transmisión de persona a persona habría ocurrido entre contactos muy cercanos, como parejas casadas. “Este no es un virus que se propague como la gripe o el covid; es bastante diferente”.

Casi 150 personas, incluidos 17 estadounidenses, permanecen varadas en el MV Hondius, que se encuentra actualmente frente a la costa de África Occidental.

El barco, operado por la compañía turística Oceanwide Expeditions, zarpó el mes pasado desde Ushuaia (Argentina) en un viaje a través del océano Atlántico, haciendo escala en algunas de las islas más remotas del mundo. Sin embargo, durante la travesía, varios pasajeros enfermaron con una afección respiratoria de rápida evolución, según informó la compañía.

Hasta el momento se han identificado siete casos de hantavirus, una enfermedad poco común causada habitualmente por el contacto con la orina, las heces o la saliva de roedores infectados. Dos de estos casos están confirmados y cinco se consideran sospechosos, indicó la OMS el lunes.

Tres personas —una pareja neerlandesa y un ciudadano alemán— han fallecido, mientras que un ciudadano británico permanece en cuidados intensivos en Sudáfrica, aunque Van Kerkhove señaló que su estado de salud está mejorando.

Otras dos personas que presentan síntomas de hantavirus permanecen a bordo del barco, si bien su evacuación médica se está llevando a cabo en este momento, añadió Van Kerkhove.

La máxima prioridad para las autoridades sanitarias es evacuar a los dos miembros de la tripulación que presentan síntomas para que puedan recibir la atención médica que requieren, afirmó Van Kerkhove, añadiendo que dicha evacuación ya estaba en marcha en la mañana de este martes.

Dicha evacuación implica el uso de dos aeronaves especializadas y equipadas médicamente, tripuladas por personal sanitario capacitado, según había informado previamente el operador turístico el lunes.

Una vez evacuados, el plan contempla que el barco navegue hacia Islas Canarias, donde las autoridades españolas llevarán a cabo una investigación epidemiológica exhaustiva y una desinfección completa, señaló Van Kerkhove.

El Ministerio de Sanidad español aún no ha decidido cuál es el puerto más adecuado para el barco, según indicó en un comunicado enviado a CNN, que no confirmó si la embarcación se dirige efectivamente a Islas Canarias.

Actualmente se aplican estrictos procedimientos de salud y seguridad a bordo del barco, que incluyen medidas de aislamiento, protocolos de higiene y vigilancia médica. La compañía afirmó que el ambiente “se mantiene tranquilo” y que los pasajeros están “en términos generales serenos”.

Uno de los pasajeros, el videobloguero de viajes Jake Rosmarin, relató el lunes el miedo y la incertidumbre que se respiraban a bordo del barco.

“Lo que está ocurriendo ahora mismo es muy real para todos nosotros aquí. No somos solo una historia. No somos solo titulares”, expresó en un video publicado en Instagram, con la voz quebrada por la emoción.

Se están respetando las medidas de distanciamiento social y los pasajeros tienen la opción de recibir las comidas directamente en sus camarotes, explicó Rosmarin en un comunicado enviado a la CNN este martes. Se permite el acceso a las cubiertas exteriores para tomar aire fresco, aunque no está permitido reunirse en zonas interiores, como el salón, añadió.

“Oceanwide Expeditions y la tripulación han estado haciendo todo lo que está a su alcance para mantener a los pasajeros seguros, informados y lo más cómodos posible durante este período”, afirmó.

Más allá del propio barco, las autoridades han iniciado el rastreo de contactos de las personas que viajaron en el vuelo a Johannesburgo junto a la mujer neerlandesa que falleció posteriormente.

El primer caso sospechoso fue un ciudadano neerlandés de 70 años que enfermó repentinamente a bordo del barco, presentando fiebre, dolor de cabeza, dolor abdominal y diarrea, según informó a CNN el Departamento de Salud de Sudáfrica. El hombre falleció a bordo el 11 de abril.

La esposa del hombre, de 69 años y también de nacionalidad neerlandesa, fue trasladada a Sudáfrica. Sin embargo, se desplomó en un aeropuerto mientras intentaba tomar un vuelo de regreso a su hogar en los Países Bajos y falleció en un hospital cercano. Dio positivo en las pruebas de una variante del hantavirus, según confirmó el lunes Oceanwide Expeditions.

“El hermoso viaje que vivieron juntos se vio truncado de manera abrupta y definitiva”, declaró la familia de la pareja en un comunicado enviado a CNN por la organización benéfica neerlandesa Namens de Familie, que brinda apoyo a personas que reciben atención mediática tras sufrir una tragedia personal.

“Todavía no logramos asimilar que los hemos perdido. Deseamos traerlos de regreso a casa y honrar su memoria en paz y en la intimidad”, añadieron.

Después de que el barco zarpara de Santa Elena, un ciudadano británico que se encontraba a bordo enfermó el 27 de abril. Actualmente se encuentra en la unidad de cuidados intensivos de un centro médico privado en Johannesburgo, aunque su estado de salud está mejorando, según informó la OMS. Se trata del segundo caso confirmado de hantavirus.

El 2 de mayo, una ciudadana alemana que presentaba síntomas de neumonía falleció a bordo del MV Hondius. Si bien aún no se ha determinado la causa de su muerte, el caso se está tratando como sospechoso de hantavirus.

Asimismo, dos miembros de la tripulación —uno de nacionalidad británica y otro neerlandesa— presentan actualmente síntomas respiratorios agudos que requieren atención urgente, según indicó Oceanwide Expeditions. En ninguno de los dos casos se ha confirmado la presencia del hantavirus.

Una séptima persona informó haber tenido fiebre leve, pero actualmente se encuentra bien, señaló la OMS. Esta persona también ha proporcionado una muestra para someterse a las pruebas de detección del hantavirus.

Aún no está claro cómo se originó el brote. Sin embargo, la OMS trabaja bajo la hipótesis de que la pareja holandesa —ambos fallecidos— contrajo la infección fuera del barco, posiblemente mientras realizaban actividades en Argentina antes de embarcarse en el crucero, explicó Van Kerkhove.

El MV Hondius zarpó por primera vez desde Ushuaia, Argentina, hace más de un mes. Realizó escalas en la Antártida antes de regresar a Ushuaia para pasar una noche y volver a partir el 1 de abril, según el sistema de seguimiento de buques Marine Traffic. Posteriormente, hizo escala en el territorio británico de ultramar de Santa Elena antes de fondear el domingo frente a Praia, informó Marine Traffic.

Por lo general, el hantavirus tiene un periodo de incubación de una a seis semanas antes de que los pacientes comiencen a manifestar síntomas; por lo tanto, es probable que enfermaran algún tiempo después de haberse contagiado, añadió ella.

Según la OMS, los pasajeros que enfermaron desarrollaron síntomas entre el 6 y el 28 de abril, incluyendo “fiebre, síntomas gastrointestinales, una rápida progresión hacia la neumonía, síndrome de dificultad respiratoria aguda y shock”.

Durante su travesía, los pasajeros visitaron algunas de las islas más remotas del mundo, donde habrían podido observar una gran variedad de vida silvestre, incluyendo ballenas, delfines, pingüinos y aves marinas, de acuerdo con el itinerario del viaje.

“Se trataba de un barco de expedición, y muchas personas realizaban actividades de observación de aves y otras relacionadas con la vida silvestre”, comentó Van Kerkhove.

En algunos de estos lugares habitan roedores, por lo que “podría existir también alguna fuente de infección en las islas para algunos de los otros casos sospechosos”, agregó.

Se sabe que solo un tipo de hantavirus —el virus Andes— presenta una transmisión limitada de persona a persona. Aunque es poco frecuente, se encuentra principalmente en Chile y Argentina —países de donde partió el barco—, y la OMS sospecha que esta cepa fue la que infectó a los pasajeros del crucero. Actualmente, están a la espera de los resultados de la secuenciación del virus para confirmar esta teoría.

“Creemos que podría estar produciéndose cierta transmisión de persona a persona entre los contactos más estrechos: el matrimonio, las personas que compartían camarote”, afirmó Van Kerkhove.

Por su parte, Rosmarin —uno de los pasajeros— subrayó que el barco “no es un crucero tradicional, sino un buque de expedición” y que había seguido estrictos protocolos de limpieza durante todo su trayecto, dado que visitó “regiones remotas y ambientalmente sensibles”.

Si bien el hantavirus es una enfermedad poco frecuente, resulta sumamente letal: según los CDC, aproximadamente el 38 % de las personas que desarrollan síntomas respiratorios pueden fallecer.

Los síntomas iniciales son similares a los de la gripe: los pacientes presentan fatiga, fiebre, escalofríos y dolores corporales. Sin embargo, con el paso del tiempo, el virus puede dañar el corazón, los pulmones o los riñones, provocando en los pacientes una grave dificultad respiratoria, insuficiencia orgánica e incluso la muerte.

Según los CDC, no existe un tratamiento específico para el hantavirus más allá del manejo de los síntomas. Los CDC indicaron que los pacientes con dificultades respiratorias graves podrían requerir intubación.

Esta noticia está en desarrollo y se actualizará a medida que surjan novedades.

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Con información de Teele Rebane, Christian Edwards, Begoña Blanco Muñoz, Rosanne Roobeek, Duarte Mendonca y Rocío Muñoz-Ledo, de CNN.