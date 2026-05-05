James Murdoch negocia la compra de New York Magazine y los podcasts de Vox por US$ 300 millones o más
Por Brian Stelter, CNN
James Murdoch podría convertirse en el próximo propietario de New York Magazine y de la red de podcasts de Vox Media.
La firma de inversiones de Murdoch, Lupa Systems, está en conversaciones para adquirir los activos por US$ 300 millones o más, dijeron a CNN dos personas con conocimiento de las discusiones. No está claro si existen negociaciones activas con otros compradores potenciales.
Vox Media ha estado explorando una venta total o parcial en medio de un entorno complicado para las empresas de medios digitales.
Murdoch podría ver una oportunidad para expandir sus inversiones en medios, que ya incluyen participaciones en el Tribeca Film Festival y en una importante productora de entretenimiento de India.
El portafolio de New York Magazine incluye la revista impresa principal, así como sitios web conocidos como The Cut, Vulture e Intelligencer.
La red de podcasts de Vox incluye decenas de programas originales, entre ellos Pivot, conducido por Kara Swisher y Scott Galloway, y Today, Explained, un popular programa diario de noticias.
Para Murdoch, la marca podría darle una posición importante en el mercado de medios de EE.UU.
Murdoch, de 53 años, es el hijo menor de Rupert Murdoch, el magnate de medios de ultraderecha que controla Fox News, New York Post y otros medios en todo el mundo. (El mayor de los Murdoch fue propietario de New York Magazine desde 1976 hasta 1991).
James Murdoch, quien se desempeñó como director ejecutivo de 21st Century Fox hasta 2019, rompió con el imperio mediático de su familia en 2020 al renunciar a la junta directiva de Fox Corporation en medio de desacuerdos —y, en algunos casos, disgusto— con la línea editorial de las marcas de la familia.
James también ha sido un destacado donante demócrata, reflejando su profunda preocupación por el control del Partido Republicano por parte del presidente Donald Trump. Sus posturas políticas son vistas ampliamente como más moderadas que las de su padre.
Las conversaciones sobre el acuerdo con Murdoch fueron reportadas primero por The Wall Street Journal. Vox no respondió a una solicitud de comentarios.
