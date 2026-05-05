Las 5 cosas que debes saber este 5 de mayo

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El trabalenguas de Trump con Cuba. El Chapo Guzmán pide su extradición a México. ¿Qué es el hantavirus? Esto es lo que debes saber para comenzar el día. Primero la verdad.

Las Fuerzas Armadas estadounidenses “hicieron explotar” el lunes seis pequeñas embarcaciones iraníes en el estrecho de Ormuz después de que Irán lanzara “varios misiles de crucero, drones y pequeñas embarcaciones” contra buques de la Marina y navíos mercantes que estaban siendo “protegidos” por EE.UU, declaró el jefe del Comando Central, en el marco de una iniciativa de Trump que ha puesto bajo tensión el frágil alto el fuego.

Casi 150 personas se encuentran varadas en un crucero frente a la costa de África occidental después de que un presunto brote de hantavirus a bordo causara la muerte de al menos tres personas. Se trata de una enfermedad rara causada generalmente por la exposición a la orina o las heces de roedores infectados. Los humanos también pueden infectarse al tocar objetos contaminados y luego tocarse la boca o la nariz.

Mientras Trump lanza amenazas de “invadir” o “tomar” Cuba que encienden titulares, su Gobierno endurece la presión real: más sanciones y, sobre todo, el cierre de vías legales para que los cubanos entren a EE.UU., con un desplome de visas, más arrestos migratorios y deportaciones. Análisis de Juan Carlos López.

La Corte Suprema de EE.UU. restableció temporalmente el acceso a la píldora abortiva mifepristona mediante telemedicina y correo postal, en respuesta a una apelación de emergencia que advertía del posible caos para las pacientes que tenían citas para acceder al medicamento.

Lucía es beneficiaria de DACA y solicitó un permiso de salida en enero de 2025 para visitar a su abuela enferma en México. Con el fin de asegurar la aprobación, pagó más para obtener una decisión expedita. Pero pasó enero, febrero, marzo y abril sin saber siquiera si su solicitud había sido recibida. En mayo su abuela murió y Lucía se quedó sin visitarla. No es un caso aislado: cada vez se escuchan más peticiones que el Servicio de Inmigración y Ciudadanía recibe, pero no procesa.

¿Qué conmemora la festividad Cinco de Mayo?

A. La independencia de México.

B. La victoria de México sobre Francia en la Batalla de Puebla.

C. El Tratado de Guadalupe Hidalgo.

D. La Defensa del Castillo de Chapultepec.

⬇️ Conoce la respuesta más abajo.

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👋 Nos vemos mañana.

🧠 La respuesta del quiz es: B. En el Cinco de Mayo se celebra la victoria de México sobre Francia en la Batalla de Puebla, que ocurrió el 5 de mayo de 1862 (y que no es la independencia de México).

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