“No vendemos soledad”: comer solo es más popular que nunca, para disgusto de algunos restaurantes

Por Maggie Hiufu Wong, CNN

Es poco después de la 1 p.m. de un día entre semana y estoy en la entrada de un restaurante sencillo y medio vacío en Seúl.

Mientras el hombre detrás del mostrador me saluda, levanto un solo dedo índice.

“¿Mesa para uno, por favor?”.

Hace una pausa y llama a un miembro del personal para que traduzca su respuesta.

“No una persona”, dice el otro hombre con tono seco, mientras ambos niegan con la cabeza al unísono y señalan la salida.

La fragancia del estofado de kimchi y la carne a la parrilla se desvanece cuando las puertas se cierran detrás de mí, pero permanece la sensación del juicio hacia mí.

Aunque no me sorprendió. Ese fue el segundo restaurante que me rechazó ese día, dejándome avergonzada y confundida por “cometer el crimen” de viajar sola.

Mi experiencia en Seúl no fue inusual.

Comer solo ha sido objeto de escrutinio en la capital surcoreana. A finales del año pasado, un restaurante de fideos en particular provocó el enojo de los clientes que comen solos después de que, según reportes, colocara un cartel en el que decía que las personas solteras debían pedir para dos o llevar a un amigo o cónyuge.

En letras grandes, el cartel decía: “No servimos soledad”.

Muchas personas se sintieron ofendidas y algunas incluso calificaron la situación como discriminación. Después de todo, los hogares unipersonales representaron más del 36 % de todas las viviendas en Corea del Sur en 2024, una cifra récord.

“En algunos lugares esperé por un acompañante y algunos coreanos aceptaron compartir mesa conmigo. No es la mejor opción, pero es mejor que nada”, comentó un viajero en una publicación de Instagram sobre la postura del restaurante de fideos frente a los clientes que comen solos.

En mi caso, trabajar como escritora de viajes y gastronomía implica explorar nuevas ciudades y restaurantes sola como parte del trabajo.

He tenido la fortuna de comer sola en muchos lugares y en restaurantes de todos los precios, incluidos algunos en Corea del Sur, sin ningún problema. Pero mi experiencia reciente pone de relieve un estigma de larga data que afecta a clientes no solo en Seúl, sino en todo el mundo.

En 2023, algunos restaurantes de Barcelona generaron indignación al negarse a atender a personas que cenaban solas y visitaban la ciudad, con la esperanza de reservar sus mesas para posibles grupos de clientes.

A finales del año pasado, un restaurante turco en Liverpool fue noticia después de rechazar a una mujer y asegurar que no atienden mesas de una sola persona durante los periodos de mayor actividad.

No es de extrañar que el miedo a comer solo sea tan real que incluso tenga nombre: solomangarefobia.

Gloria Chung Wing Han, escritora y estilista de gastronomía y viajes radicada en Hong Kong, que pasa tres meses al año viajando y come sola alrededor del 40 % del tiempo, asegura que la presión de hacer las cosas por cuenta propia suele venir desde dentro.

Para ella, comer sola en un animado bistró europeo puede sentirse más aislante que sentarse sola a disfrutar un menú degustación de 12 platos en un restaurante de alta cocina.

Y asegura que mi experiencia en Seúl podría haberse evitado, aunque hay algunos matices que los clientes deben tener en cuenta si no quieren ser rechazados.

“En Corea del Sur, comer solo es sorprendentemente fácil pese a la cultura de compartir”, dice Gloria Chung Wing Han.

Algunas de las dificultades que enfrentan los viajeros solitarios tienen origen en las costumbres de comida comunitaria del país: muchas experiencias, desde la barbacoa coreana hasta las comidas servidas en grandes ollas para estofar, así como el banchan (pequeños acompañamientos coreanos), están diseñadas para compartirse.

Pero Chung asegura que los visitantes tienen innumerables restaurantes para elegir —“especialmente en distritos de negocios como Gangnam o Jongno”— que ofrecen menús para una sola persona, además de restaurantes de fideos y sikdang (comedores).

Naver Maps, la versión surcoreana de Google Maps, incluso tiene un filtro que permite buscar lugares amigables con las personas que comen solas.

Afortunadamente, las cosas finalmente están mejorando para quienes disfrutamos comer solos. Ya no es una necesidad de nicho ni algo de lo que avergonzarse y, en algunas partes del mundo, comer en solitario incluso se está convirtiendo en una tendencia de la industria gastronómica que, según expertos, los restaurantes serían ingenuos de ignorar en el clima económico actual.

“La ‘mesa para uno’ ya no es una cuestión de conveniencia; es una tendencia en crecimiento en todo el mundo”, afirma Laure Bornet, vicepresidenta sénior del Departamento de Crecimiento Internacional de OpenTable, una plataforma global de reservas en restaurantes.

“Con los grupos de una sola persona creciendo más rápido que cualquier otro tamaño de grupo, nuestros datos sugieren que el ‘estigma de comer solo’ ha sido reemplazado por una cultura de independencia y exploración”.

Según datos compartidos con CNN Travel por OpenTable, las reservas de personas que comen solas aumentaron un 19 % interanual en todo el mundo en 2025, el mayor incremento, por mucho, entre todos los tamaños de grupos.

Y quienes comen solos también gastan más.

Los clientes que reservan para una sola persona pagaron un promedio de US$ 90 por persona, un 54 % más que el promedio general por comensal, una cifra que además aumentó un 7 % respecto al año anterior.

“Lo que vemos es una oportunidad de ingresos para los restaurantes”, dice Bornet. “Las personas que comen solas no solo gastan más, sino que también pueden ocupar algunos de los pequeños espacios vacíos que hay en las áreas del restaurante”.

Los viajeros están liderando la tendencia de comer solos, agrega. Por eso no sorprende que el auge sea más evidente en algunos de los mayores centros de negocios del mundo, como New York City y London.

Chicago, Las Vegas, Washington y San Francisco completaron la lista de ciudades con más reservas de mesas para una sola persona en Estados Unidos, mientras que Edinburgh, Manchester, Bristol y Glasgow ocuparon los otros primeros lugares en el Reino Unido.

Canada registró el mayor crecimiento general en reservas de mesas para una sola persona en 2025.

Dicho esto, Bornet agrega que OpenTable aún no tiene una gran presencia en Asia, por lo que no hay suficientes datos para mostrar el panorama completo.

Aun así, aunque comer solo siga siendo más común en lugares informales de las principales ciudades turísticas de Asia, ella considera que existe una “brecha enorme” que los restaurantes formales y de alta cocina podrían llenar haciendo algunos cambios.

“No tiene que ser un cambio radical”, dice Bornet.

Al ofrecer más experiencias prediseñadas —como asientos en la barra o menús degustación para una sola persona— los restaurantes parecen más amigables para quienes comen solos.

La clave es garantizar que las personas se sientan atendidas.

Cervo’s, en New York City, es un ejemplo perfecto de un espacio que se siente acogedor para todos los clientes, incluidas las personas que van solas.

Nombrado como uno de los mejores restaurantes de la ciudad para quienes comen solos por el sitio web de la Michelin Guide, el ambiente cobra vida cada noche. Pequeños grupos se acomodan en rincones alrededor de mesas pequeñas, mientras quienes comen solos se sientan junto a parejas en la cálida barra de madera, observando la concurrida cocina abierta y el ambiente detrás de ellos reflejado en un espejo estratégicamente ubicado.

“Hay una comodidad en estar solo que viene de sentir que la energía vibrante de un lugar se mueve a tu alrededor”, dice Russell Perkins, copropietario y diseñador de Cervo’s, a CNN Travel. “Me encanta comer solo”.

Elementos clave del diseño, incluidos los espejos, crean distintas líneas de visión que permiten que los clientes se sumerjan en la energía del lugar, sin importar el tamaño del grupo.

“Hemos pensado cuidadosamente cómo hacer que las barras no sean solo un lugar para tomar algo mientras esperas tu mesa, sino espacios en los que felizmente pasarías toda la noche”.

Junto con su hermano y copropietario Nick Perkins y el chef principal Aaron Crowder, los tres creen firmemente que un restaurante debe conquistar también a quienes llegan solos.

Crowder asegura que la cocina opera bajo esa misma filosofía de apertura.

“En cuanto al menú, es muy flexible. La comida es muy ligera. Así que incluso si una persona sola pide cuatro platos, no resulta excesivo”, dice el chef principal.

Para quienes planean visitar el restaurante por primera vez, recomienda las cabezas de camarón crujientes, los langostinos de Louisiana y las almejas servidas con pan. Aún quedará espacio para probar otro plato principal que llame la atención.

Nick Perkins, quien ha abierto varios restaurantes galardonados en la ciudad, asegura que el personal es fundamental para crear esa sensación íntima.

“Nuestro personal es realmente excelente, no solo quienes atienden al público, sino también quienes trabajan en la cocina, porque están muy expuestos”, dice.

Para él, es importante que en el restaurante exista un verdadero sentido de comunidad, ya sea que alguien vaya a robarse un momento de tranquilidad lejos del caos de casa o simplemente a observar a la gente mientras disfruta de algunos buenos bocados y una buena copa de vino.

Y la barra de 18 asientos es el lugar donde el equipo de cocina se convierte en parte del entretenimiento.

“La manera en la que nos distribuimos y nos relacionamos entre nosotros probablemente también es una de las cosas más importantes: ser parte de la energía del lugar en vez de contribuir solo con la comida. Además, eso nos permite disfrutar un poco más nuestro trabajo”, dice Crowder.

Diferentes ciudades tienen distintas reglas no escritas sobre comer solo.

Como se ve en restaurantes de New York City como Cervo’s y en otras ciudades del mundo, incluida London, las barras son una característica cada vez más popular y una señal acogedora para los viajeros que buscan un lugar donde comer solos.

En ciudades como Tokyo, comer solo es casi una forma de arte, con barras de sushi y cubículos individuales para ramen diseñados para ofrecer privacidad y una experiencia gastronómica óptima.

Hong Kong, mi ciudad natal, trata la soledad de manera pragmática.

En los restaurantes informales locales —o lo que conocemos como cha chaan teng— quienes comen solos suelen ser bienvenidos y, muchas veces, se les trata como una pieza de rompecabezas para llenar espacios vacíos.

¿Quieres comer un plato de fideos solo? Lo más probable es que te acomoden en una pequeña mesa de unos 60 por 120 centímetros diseñada para cuatro personas.

No es precisamente ideal para crear vínculos sociales, pero en esta ciudad la eficiencia suele imponerse sobre el espacio personal.

La escritora gastronómica Chung admite que buscar una comida para una sola persona sí tiene limitaciones, aunque las ventajas han pesado más que las desventajas.

“¿Limita mis opciones? Absolutamente. Las cocinas pensadas para compartir —hot pot chino, barbacoa coreana o paella española— me obligan a pensarlo dos veces antes de ir. Y algunos restaurantes de alta cocina que funcionan solo con reserva, incluidos ciertos establecimientos con estrellas Michelin, rechazan reservas para una sola persona porque pierden ingresos de una mesa para dos”, dice Chung.

“Pero disfruto comer sola porque convierte la comida en una experiencia sensorial pura e ininterrumpida: sin conversaciones triviales, sin negociar el menú y sin apresurarse para compartir platos. Es como meditar con palillos. Prestas atención a las texturas, las temperaturas y al ritmo de la cocina. Para una escritora gastronómica, ese nivel de concentración es oro”.

Recuerda experiencias que no habrían ocurrido si no hubiera estado comiendo sola, como compartir una pizza con otro amante de la gastronomía que también cenaba solo y estaba sentado a su lado en Bæst Pizza, ya que ambos querían probar más sabores.

Para quienes no se sienten cómodos disfrutando de la soledad mientras comen, Chung tiene algunos consejos.

“Busca restaurantes con cultura de barra”, dice Chung.

Como ejemplo, recomienda barras de ramen y de teppanyaki en Japan, cafeterías con banco para tomar café y tramezzino en Italy y puestos callejeros de comida en Thailand.

En segundo lugar, aconseja evitar las horas pico. Cenar a las 5:30 p.m. o almorzar a las 11 a.m. aumenta las posibilidades de conseguir una mesa.

“Los restaurantes están más tranquilos, el personal tiene menos presión y estarán felices de atender a alguien que come solo”, dice Chung. “Además, recibes mejor servicio y la comida llega más rápido. Evita los viernes a las 8 p.m. como si fuera la peste”.

En lugar de mirar el teléfono para distraerse durante la comida, llevar una pequeña libreta para tomar notas sobre los sabores o un libro para leer puede ayudar a entretenerse sin aislarse de quienes están alrededor.

“Comer solo no significa ser antisocial. Habla con el chef, pregúntale al mesero cuál es su plato favorito y observa el ambiente. Las mejores comidas en solitario ocurren cuando estás mitad en tu propio mundo y mitad curioso por el que te rodea”, dice Chung.

“Y siempre di ‘una persona, por favor’ con una sonrisa: la confianza cambia todo”.

Para muchas personas, la primera vez es la más difícil.

Bornet recuerda su primera experiencia sola en un restaurante de alta cocina en Berlin cuando tenía poco más de 20 años.

“Había un restaurante que realmente quería probar, pero no tenía con quién ir”, dice Bornet.

Finalmente fue, aunque un poco nerviosa, y terminó disfrutando la noche.

Ahora, ese es su ritual favorito de viaje: probar un restaurante nuevo sola.

Para ella, el auge de las experiencias gastronómicas en solitario está alineado con la actual tendencia del autocuidado.

“Los clientes se sienten más cómodos invirtiendo en sí mismos y viviendo nuevas experiencias”, dice Bornet. “Creo que también puede cambiar la manera en que definimos la conexión. Conectarse también puede significar reconectarse con uno mismo”.

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