Primarias republicanas en Ohio en Indiana: las claves de una jornada que pondrán a prueba el control de Trump del partido

Por Eric Bradner, CNN

Las primarias de mayo pondrán a prueba la solidez del control de Donald Trump sobre el Partido Republicano y el papel que el presidente pretende desempeñar a medida que los votantes republicanos eligen a sus candidatos, sabiendo que él nunca más aparecerá en la papeleta electoral.

En Indiana, este martes, Trump interviene en siete elecciones estatales al Senado que normalmente no presentan grandes cambios, buscando purgar a la vieja guardia republicana que rechazó sus demandas de redistribuir los distritos electorales del estado para la Cámara de Representantes de Estados Unidos.

Se trata de la primera de varias primarias en las que Trump podría desempeñar un papel dominante este mes: también se siguen de cerca la contienda por un escaño en la Cámara de Representantes de Estados Unidos en Kentucky, donde Trump busca desbancar a uno de sus principales rivales conservadores, el representante Thomas Massie.

Y la segunda vuelta de las elecciones al Senado en Texas, donde Trump se ha mantenido al margen de la contienda a pesar de las esperanzas de los líderes republicanos de que respaldara al senador John Cornyn en lugar del fiscal general Ken Paxton.

Ohio también celebrará sus primarias el martes. Esto es lo que hay que tener en cuenta en Indiana y Ohio:

La supermayoría republicana del Senado de Indiana avergonzó al presidente en diciembre, cuando ignoró sus meses de cabildeo y rechazó un nuevo mapa de distritos electorales para el Congreso que probablemente habría permitido al partido ganar los dos escaños de la Cámara de Representantes de Estados Unidos que estaban en manos de los demócratas en el estado en las elecciones de mitad de mandato de noviembre.

Ahora, Trump busca vengarse, y ha respaldado a los candidatos que desafían en las primarias a siete de los ocho senadores estatales republicanos que votaron en contra de la redistribución de distritos y que se presentan a la reelección este año.

El resultado de estas contiendas, generalmente de bajo perfil, tendrá enormes repercusiones para el Partido Republicano, que pronto se verá obligado a afrontar el panorama político posterior a Trump.

Estas elecciones pondrán a prueba si los votantes están dispuestos a ignorar los deseos de Trump y dar a sus representantes electos margen de maniobra para tomar otro rumbo.

El presidente pro tempore del Senado de Indiana, Rodric Bray, quien se ha ganado la ira de Trump por la redistribución de distritos electorales pero que no figura en la boleta electoral del martes, le dijo a Dana Bash de CNN que este tipo de contiendas primarias generalmente se libran en torno a “cuestiones locales”.

“No se trata de eso”, señaló Bray. “Esto viene impulsado desde fuera del estado de Indiana, principalmente desde Washington, y el dinero también proviene de fuera de Indiana”.

Estas son las primarias republicanas para el Senado estatal de Indiana que hay que seguir de cerca:

Distrito 1: el senador Dan Dernulc se enfrenta a Trevor De Vries, respaldado por Trump.

Distrito 11: la senadora Linda Rogers se enfrenta a Brian Schmutzler, respaldado por Trump.

Distrito 19: el senador Travis Holdman se enfrenta al concejal de la ciudad de Bluffton, Blake Fiechter, quien cuenta con el respaldo de Trump.

Distrito 21: el senador Jim Buck se enfrenta a Tracey Powell, comisionada del condado de Tipton y respaldada por Trump.

Distrito 23: el senador Spencer Deery se enfrenta a Paula Copenhaver, respaldada por Trump y asesora del vicegobernador Micah Beckwith, afín a Trump.

Distrito 38: el senador Greg Goode se enfrenta a la concejala del condado de Vigo, Brenda Wilson, a quien Trump respaldó.

Distrito 41: el senador Greg Walker se enfrenta a la representante estatal Michelle Davis, respaldada por Trump.

Veintitrés días antes del asesinato de Charlie Kirk, el activista conservador se sumó a la iniciativa de Trump para la redistribución de distritos en Indiana, advirtiendo a los legisladores estatales que se oponían que Turning Point USA, la organización que cofundó, trabajaría para destituir a los legisladores en ejercicio que votaran en contra del nuevo mapa.

“Es hora de que los republicanos sean duros”, escribió en X.

En los últimos meses, Turning Point USA y su brazo de defensa política, Turning Point Action, han intentado que se cumpla la promesa de Kirk en las primarias.

Turning Point ha organizado una serie de manifestaciones, algunas junto al activista Scott Presler, y se jactó en las redes sociales de que estaba trasladando a los organizadores al estado en avión.

Forma parte de una estrategia más amplia de los aliados políticos de Trump. Grupos afines a Banks han invertido millones en anuncios televisivos dirigidos a los candidatos en el poder.

El Club for Growth ha liderado el envío de correo directo a posibles votantes. Y Turning Point está llevando a cabo una campaña de movilización de votantes leales a Trump.

El resultado servirá como una primera prueba para determinar si Turning Point, que desempeñó un papel importante en la campaña de Trump en 2024, puede mantener la influencia suficiente para determinar los resultados del Partido Republicano en el futuro.

El desafío que enfrenta el grupo este año se ve agravado por el hecho de que su éxito en 2024 se basó en movilizar a los votantes jóvenes, pero este grupo demográfico suele ser más difícil de movilizar en elecciones no presidenciales.

Después de que una comisión de redistribución de distritos de Ohio diera luz verde a un nuevo mapa de la Cámara de Representantes de EE.UU. el otoño pasado, antes de las elecciones de mitad de mandato de este año, el 9.º distrito, con sede en Toledo, un territorio ya de por sí competitivo representado por la congresista demócrata Marcy Kaptur, se volvió aún más favorable al Partido Republicano.

Varios republicanos compiten por enfrentarse a Kaptur. Entre los aspirantes se encuentran el exrepresentante estatal Derek Merrin, quien perdió ante Kaptur por menos de un punto porcentual en 2024, así como el representante estatal Josh Williams y la exsubdirectora del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, Madison Sheahan.

El resultado sentará las bases para lo que se espera sea una de las mejores oportunidades de victoria para el Partido Republicano en un difícil panorama político nacional este otoño.

Hay poca emoción en las primarias de las dos contiendas que encabezarán las papeletas electorales de Ohio y atraerán una intensa atención nacional en noviembre.

Dos años después de perder su candidatura a un cuarto mandato, el exsenador demócrata Sherrod Brown intentará regresar a la política, desafiando al senador republicano Jon Husted.

Brown se enfrenta a un oponente demócrata poco conocido, mientras que Husted no tiene rival en las primarias republicanas.

Aunque hay otros candidatos en la boleta electoral, la contienda para reemplazar al gobernador republicano saliente Mike DeWine ya es prácticamente oficial: se espera que la demócrata Amy Acton, exdirectora del Departamento de Salud de Ohio, se enfrente al republicano Vivek Ramaswamy, el empresario y aspirante a la presidencia en 2024.

Dos meses después de que la esposa del representante Jim Baird falleciera a causa de las heridas sufridas en un accidente automovilístico, el republicano se enfrenta a un serio rival en las primarias: el representante estatal Craig Haggard.

Baird, de 80 años, ganó el escaño por primera vez en 2018. Recibió el respaldo de Trump en enero. Por su parte, Haggard cuenta con el apoyo del fiscal general de Indiana, Todd Rokita, quien ocupó el escaño del 4.º distrito antes que Baird.

Esta no es una típica contienda de primarias entre moderados y conservadores. Baird se ha alineado estrechamente con el presidente, y Rokita calificó a Haggard como un “ferviente luchador conservador”.

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