Cuándo y dónde se disputará la final entre Arsenal y PSG por la Champions League

Por Federico Leiva, CNN en Español

La corona europea ya conoce a sus dos pretendientes. El Arsenal de Inglaterra, invicto en la competición esta temporada, se enfrentará al Paris Saint-Germain de Francia, el vigente campeón.

La final se disputará el sábado 30 de mayo, una vez concluida la actividad en las ligas europeas, y a menos de dos semanas del comienzo de la Copa Mundial de la FIFA 2026. El estadio elegido es el Puskás Arena de Budapest, en Hungría, el mismo escenario donde el Sevilla le ganó la Europa League 2022/2023 a la Roma. Será la primera vez que la “Orejona” se entregue en este estadio, que el presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, describió como “la joya de la corona del fútbol húngaro”.

Es un recinto relativamente joven. Fue inaugurado en 2019, dos años después de que en ese mismo sitio fuera demolido el viejo estadio Ferenc Puskás. Todavía se pueden ver los muros de ladrillos de la vieja casa en la entrada principal. Tiene una capacidad para 67.000 espectadores, por lo que habrá muchos lugares para los aficionados parisinos y de los “Gunners”.

Si el nombre del estadio les suena, no es casualidad. Puskás es una leyenda de este deporte, y ganó la Copa de Europa en tres ocasiones con el Real Madrid.

El recinto está muy bien ubicado, a solo un kilómetro de la estación central de tren Budapest Keleti y a solo dos kilómetros de lo que se conoce como centro histórico de la capital del país.

El partido entre el Arsenal y el PSG se jugará un poco más temprano que en años anteriores.

12 p.m. de Miami

9 a.m. de Los Ángeles

10 a.m. de Ciudad de México

11 a.m. de Bogotá

1 p.m. de Buenos Aires

6 p.m. de Madrid

Según la UEFA esto es para “mejorar la experiencia general de la jornada para los aficionados, los equipos y las ciudades anfitrionas, optimizando la logística y las operaciones de la jornada”.

Será una final a partido único por el título. En caso de haber empate tras los 90 minutos reglamentarios, se jugarán dos tiempos extra de 15 minutos cada uno. Si persiste la igualdad, habrá tiros desde el punto penal.

La final de la Champions League es una fiesta, y, como tal, tendrá espectáculo. La banda oriunda de Las Vegas The Killers será la encargada de la ceremonia de inauguración.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.