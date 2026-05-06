Encuentran muerto, con aparente disparo autoinfligido, al veterano acusado de disparar a su esposa, según funcionarios

Holly Yan, Amanda Musa

La búsqueda de un veterano de fuerzas especiales acusado de dispararle a su esposa terminó cuando su cuerpo sin vida fue encontrado este miércoles, dijo la Oficina del Sheriff del Condado de Stewart.

“Las indicaciones iniciales muestran que murió debido a una herida autoinfligida por disparo”, dijo la Oficina del Sheriff.

Craig Berry, de 53 años, era buscado bajo sospecha de intento de asesinato después de que atacara a su esposa en su casa de Tennessee y le disparara mientras ella intentaba alejarse en la noche del 30 de abril, dijo la Oficina del Sheriff del Condado de Stewart. Su esposa, quien sufrió una herida en el cuello, fue dada de alta del hospital, dijo el sheriff Frankie Gray a CNN.

“Podemos confirmar que Craig Mark Berry falleció y ya no representa una amenaza para el público”, dijo Christian Marrero, un portavoz del Servicio de Alguaciles de EE.UU., que había estado trabajando con la Oficina del Sheriff en la investigación.

“El Servicio de Alguaciles de Estados Unidos del Distrito Medio de Tennessee se enorgullece de haber ayudado en la búsqueda de este criminal violento con nuestros socios federales, estatales y locales”, dijo.

El cuerpo de Berry fue encontrado a varios kilómetros de su casa, cerca del área donde las cámaras de rastreo lo captaron entrando en el bosque, y probablemente murió poco después de huir la mañana del 1 de mayo, dijo Gray a la filial de CNN, WTVF.

Berry fue encontrado con un arma junto con un suministro de municiones, dijo el sheriff.

Una investigación preliminar muestra que murió a causa de una herida de bala en la cabeza, agregó Gray. El cuerpo de Berry será enviado al médico forense para una determinación oficial de la causa de muerte.

Los diputados habían rastreado terreno abrupto alrededor de la casa de Berry en Dover, cerca del Área Nacional de Recreación Land Between the Lakes, considerada “uno de los bloques contiguos más grandes de bosque no desarrollado en el este de Estados Unidos”.

Además de intento de homicidio intencional, Berry también enfrentaba cargos de intento de asesinato, agresión doméstica, agresión con agravantes y dejar la escena de un accidente, muestran documentos judiciales.

Según una declaración jurada de orden de arresto, la esposa de Berry dijo que su esposo la golpeó e intentó estrangularla poco antes de la medianoche. Logró subir a su automóvil, pero Berry le disparó mientras huía, dijo la esposa a los investigadores.

Berry desapareció en el bosque cercano antes de que llegaran las autoridades y las condujo a una extensa búsqueda a través de terrenos boscosos que incluían colinas escarpadas, serpientes y garrapatas.

Durante la búsqueda, Berry llamó a sus padres, quienes cooperaron con los investigadores, dijo el sheriff antes de que se encontrara el cuerpo de Berry.

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